Házasság első látásra: Miló Viki hihetetlen módszerrel küzd meg a testében régen elfojtott traumáival

Miló Viki videót is posztolt arról, hogy a flamencóban hogyan képes felszabadítani a testében rejlő traumát. Érdekes, hogy éppen a táncot választotta megküzdési stratégia gyanánt, ugyanis a Házasság első látásra műsorában, amikor férjével, Attilával egy táncórán vettek részt Barcelonában, akkor érezte először a testében, hogy valami nincs rendben.

Miló Viki a Házasság első látásra műsorában vallotta be: zaklatták őt kislányként Fotó: TV2

Miló Viki a Házasság első látásra műsorában vallotta be: zaklatták őt kislányként

Úgy látszik Miló Viki a legjobb úton halad ahhoz, hogy meggyógyuljon traumájából. A Házasság első látásra első csoportos párterápián arról beszélt, hogy tizenéves korában szexuálisan bántalmazták. Egészen eddig elfojtotta magában ezt az élményt, hiszen még saját magának is meglepő volt, amit újdonsült férjével érzett a táncórákon. Mégis ezt a megoldást választotta, hogy feldolgozza az évtizedek fájdalmát.

A flamenco nem véletlenül mozdítja meg a testből a mélyen eltemetett traumákat. Ennek több, egymásra rétegződő pszichológiai oka van: mert a tested emlékszik.

A flamenco nemcsak tánc, hanem ősi érzelmi nyelv – benne van a düh, a fájdalom, a szenvedély és az erő.

Amikor táncolsz, a tested olyan mozdulatokat, hangokat, ritmusokat használ, amiket egykor el kellett fojtania.

Ezért jönnek fel a régi érzések, emlékek – nem a tánc bánt, a tánc gyógyít. A flamenco olyan, mint egy érzelmi bomba:

test, hang, ritmus és erő egyszerre törik át a tudatos védekezést,

és így a test emlékezni kezd arra, amit a tudat túlélésből elzárt

– írta az Instagram-videóhoz.