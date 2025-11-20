A Házasság első látásra sztárjának fia a válásra szavaz: „Ez egy csicska, egy tapló, válj el”

A Házasság első látásra utolsó részéhez közeledve a párok már külön készülnek meghozni a végső döntést, ami talán az egész életükre hatással lesz. Eddig úgy tűnt, nem kérdés, hogy Fűzfa Rita és Varga Sanya a válás mellett döntenek majd, mostanra azonban mindkét fél elbizonytalanodott. Így a 60 éves személyi edző édesanyját, Rita pedig a fiát hívta segítségül. Krisztián azonban nem egészen értette a dilemmát, szerinte ugyanis itt nincs kérdés.

A Házasság első látásra 3. évadának egyik legtöbbet vitázó párosa Rita és Sanya voltak, most mégis együtt maradnának? Fotó: TV2

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára cseppet sem úgy alakult, mint ahogy szerették volna, ennek ellenére mégis kitartottak a kísérlet végéig. Sőt, mostanra mindketten el is bizonytalanodtak, hogy vajon tényleg a válás lehet-e az egyetlen út. Rita fia, Krisztián szerint viszont nincs min gondolkozni.

Miről kell dönteni? Hogy házas maradsz-e vagy nem? Ezen most tényleg morfondíroznod kell? Miért? Szeretnél mákos rizst enni életed végéig?

– fakadt ki Krisztián, akinek menyasszonyára Sanya szemet vetett az esküvőn.

„Ez most két véglet, de volt egy időszak, amikor kibékültünk és elindultunk egy másik irányba, ami abszolút pozitív volt, sőt ott megismertem egy olyan Sanyát, aki tud más is lenni. Próbálom védeni, mert próbálom azt is nézni, hogy voltak jó pillanatok is” – válaszolta Rita.

Semmi konkrétumot nem mondasz, csak véded. Oké, akkor voltak jó pillanatok, én elhiszem, biztosan voltak. Azt csinálsz, amit szeretnél, de én azt mondom, hogy ez egy csicska, egy tapló, válj el

– jelentette ki kíméletlenül a fiú.

A Házasság első látásra Sanya és Rita számára egyre nagyobb dilemmát okoz, nem tudják elváljanak-e Fotó: TV2

A Házasság első látásra szívtiprója is elbizonytalanodott

Hiába épp Sanya volt az, aki már a kapcsolatuk elején is próbált elzárkózni Ritától, most mégsem biztos a döntésében.

„Nagyon sok súrlódás, nagyon sok veszekedés volt, és nagyon sokszor beszólt nekem, azért mert közöltem vele az elején, hogy nekem ő nem jön be, nem az esetem. Úgy gondolom, hogy nagyon szeretem és tisztelem a nőket, de Rita mást hozott ki belőlem folyamatosan” – sorolta a házasságuk ellen szóló érveket.

De azért Ritának is vannak jó tulajdonságai, elég gondoskodó, nagyon jó kapcsolatban van a gyerekeivel, főleg a fiával, és akkor egészen más volt az arca, a kisugárzása, szóval az egy ilyen szerethető Rita volt, akit bírtam

– dilemmázott.