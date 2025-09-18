"Azt hittem, csak allergiás tüneteim vannak – az orvos az egész orromat amputálta"

Ellen McCleary meg volt róla győződve, hogy tünetei allergiára utalnak, legnagyobb meglepetésére azonban nem sokkal később az egész orrát elvesztette.

Azt hitte allergiás, orvosa egész orrát amputálta. Fotó: Facebook

A hatgyermekes anyuka, aki most mágneses orrprotézisre vár, először 2023 júliusában kezdte el azt gondolni, hogy gyakori orrvérzései pollenallergiája miatt történnek.

Amikor naponta többször is véres orral küzdött, a 46 éves nő háziorvosához fordult, aki antibiotikumot írt fel neki.

Az orrom nagyon száraz volt, de nem gondoltam sokat rá. Egy nyaralás után kezdett sokszor vérezni az orrom, ezért azt hittem, szezonális allergia, és az orvosom is egyetértett velem.

- mondta Ellen.

Az orrvérzés sokkal komolyabb betegségre utalt

2023 októberében amikor már vért köhögött, biopsziát és CT-t készítettek, ahol az orrcsontja mögött találtak egy rosszindulatú daganatot.

Egy hónapon belül megműtötték, és bár azt gondolta, csak a daganattól szabadul majd meg, egy hatórás műtét után orr nélkül maradt.

Azt hittem, csak felvágják, kiszedik a daganatot, és visszazárják. Két hét alatt annyit nőtt, hogy az agyam felé haladt, így az egész orromat el kellett távolítaniuk.

- mesélte Ellen a Mirror-nak.

Több orrprotézist is kipróbált, és most egy mágnesesre vár, hogy folytatni tudja az életét. Bár egyszerű feladatok is kimerítik, hisz abban, hogy egyszer visszaáll minden a régi kerékvágásba. Ellen hat hét sugárkezelést is kapott a műtét után, és most a ritka rákra próbálja a figyelmet felhívni.