"Azt hittem, csak allergiás tüneteim vannak – az orvos az egész orromat amputálta"

A tragédia után mágneses protézisre vár. Orr nélkül sokan bámulják az utcán, de próbál pozitív maradni.
Ellen McCleary meg volt róla győződve, hogy tünetei allergiára utalnak, legnagyobb meglepetésére azonban nem sokkal később az egész orrát elvesztette.
A hatgyermekes anyuka, aki most mágneses orrprotézisre vár, először 2023 júliusában kezdte el azt gondolni, hogy gyakori orrvérzései pollenallergiája miatt történnek.
Amikor naponta többször is véres orral küzdött, a 46 éves nő háziorvosához fordult, aki antibiotikumot írt fel neki.
Az orrom nagyon száraz volt, de nem gondoltam sokat rá. Egy nyaralás után kezdett sokszor vérezni az orrom, ezért azt hittem, szezonális allergia, és az orvosom is egyetértett velem.
- mondta Ellen.
2023 októberében amikor már vért köhögött, biopsziát és CT-t készítettek, ahol az orrcsontja mögött találtak egy rosszindulatú daganatot.
Egy hónapon belül megműtötték, és bár azt gondolta, csak a daganattól szabadul majd meg, egy hatórás műtét után orr nélkül maradt.
Azt hittem, csak felvágják, kiszedik a daganatot, és visszazárják. Két hét alatt annyit nőtt, hogy az agyam felé haladt, így az egész orromat el kellett távolítaniuk.
- mesélte Ellen a Mirror-nak.
Több orrprotézist is kipróbált, és most egy mágnesesre vár, hogy folytatni tudja az életét. Bár egyszerű feladatok is kimerítik, hisz abban, hogy egyszer visszaáll minden a régi kerékvágásba. Ellen hat hét sugárkezelést is kapott a műtét után, és most a ritka rákra próbálja a figyelmet felhívni.
Egy és fél évbe telt, míg ki tudtam lépni a házból. Pozitív vagyok, pozitívnak kell lennem.
