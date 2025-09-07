Megdöbbentő, tíz éven belül a daganatok nagy része gyógyítható lehet

A különböző tesztek segítségével már ma is egyre pontosabban meg lehet mondani, hogy valakinek milyen típusú daganatra van hajlama, és mit tehet azért, hogy a betegség ne alakuljon ki – vagy legalább időben felismerjék. A statisztikák szerint Magyarországon minden második emberben kialakulhat tumor, és ez nem csak balszerencse: az életmód döntően befolyásolja mindannyiunk életét. A jövő egészségügye azonban személyre szabott lesz...

Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Tíz éven belül a daganatos betegségek 90 százaléka gyógyítható vagy élhető szinten tartható lesz, különösen a fejlett egészségügyi rendszerekben. Már ma is meg tudjuk mondani valakiről, hogy a következő években milyen daganatra mekkora esélye van

– fogalmazott Duda Ernő biotechnológiai üzletember, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke a Daganatokról őszintén című vodcast legújabb epizódjában. Hozzátette: még rossz genetikai háttérrel is jelentősen csökkenthető a rizikó, például dohányzás elhagyásával, túlsúly csökkentésével, rendszeres mozgással vagy egy ismert rizikót ellensúlyozó célzott táplálkozással és természetesen rendszeres szűrésekkel.

Ugyanakkor megdöbbentő, hogy sokan még mindig nem kíváncsiak saját kockázataikra. „Van olyan dohányos, aki nem tudja, hogy a cigaretta rákot okoz?” – teszi fel a kérdést Duda. Mégis rengetegen folytatják a káros szokásaikat. A szakértő szerint ez nem tudáshiány, hanem szemlélet kérdése – sokan inkább nem akarnak szembesülni a lehetséges következményekkel.

Pedig a daganatos betegségek korai felismerése kulcsfontosságú, a legtöbb daganat jó eséllyel gyógyítható lenne, ha időben észlelnék. A jelenleg is használt képalkotó és genetikai szűréseken túl Duda a jövőt a véralapú korai diagnosztikai tesztekben látja, amelyek már a tünetek megjelenése előtt kimutathatják a rákot. Ezek bár korlátozottan, de jelenleg is elérhetőek, azonban az árak csökkenésével és a technológia fejlődésével tömeges szűrésre is alkalmassá válnak majd. Fontos adatok nyerhetőek ki a bélmikrobiomból is, amelynek egyensúlya kulcsszerepet játszik az immunrendszer, az emésztés és még a gyógyszerek hatékonyságának szabályozásában is. A bélbaktériumok összetétele például befolyásolhatja, hogy egy adott rákgyógyszer hat-e vagy sem. Más vizsgálatok is pontosíthatják a rizikóbecslést, például metabolomikai, epigenetikai vagy környezeti toxin mérések.

Duda Ernő szerint az egészségügynek is szemléletet kell váltania: a betegségek kezelése helyett egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. Ma a legtöbb országban az egészségügyi költségek 97 százalékát terápiára, és csupán 3 százalékát prevencióra költik – pedig utóbbi lenne a legolcsóbb és leghatékonyabb út.

A jövő egészségügye személyre szabott lesz – genetikai és életmódi adatok alapján előre jelezhetőek lesznek a betegségek, és egyénenként határozható meg, kinek mire kell figyelnie. A döntés viszont sokszor a mi kezünkben van. „A legfontosabb eszköz, amivel befolyásolhatjuk a sorsunkat, az a saját életmódunk” – mondja Duda. És ez legtöbbször nem pénz, hanem döntés kérdése.