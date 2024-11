Azt hitte, hogy csak a náthától dugult be az orra: végül lesújtó diagnózist kapott egy nő

Orrfolyás és orrdugulás, szinte minden ember tapasztal ilyen tüneteket a téli időszakban. Éppen ezért sem a banbury-i Charlotte Rooney, sem az orvosai nem foglalkoztak különösebben vele, amikor a huszonéves lánynál is feltűntek ezek a tünetek idén januárban. Azonban a hetekig szűnni nem akaró orrdugulás egy idő után kisugárzott a lány arcának oldalaiba. Charlotte háziorvosa ezután orrcseppet írt fel, de ez sem segített a helyzeten. Végül amikor a fájdalom már elviselhetetlen volt, akkor elküldték a nőt komolyabb kivizsgálásokra, és kiderült, hogy trigeminus neurgiája van – ezt a betegséget a magyar nyelvben sokszor arcidegzsábának is nevezzük.

Orrdugulásnak indult, halálos betegség lett a vége / Fotó: JustGiving

A házipatika tájékoztatása szerint ez egy igen ritka betegség, amely statisztikailag 10 ezer ember közül másfelet érint csak. A betegség általában nem rejt magában életveszélyt, de hosszútávon az arc rendszeres merevsége, fájdalma és eltorzulása lelkileg megterhelő lehet a betegek számára. Általában a betegeket neurológusok kezelik, és az akupunktúrás kezelésre is jól reagálnak a páciensek.

Charlotte esetében azonban nem magyarázta meg ez a betegség a hónapokig tartó orrdugulást, ezért áprilisban újra felkereste az orvosait. Itt kiderült, hogy minden tünetének az alapja az adenoid cisztás karcióma. Ez egy lassan növekvő, de lokálisan agresszív ráktípus, amely leggyakrabban a nyálmirigyek egyikében fordul elő.

Charlotte számára megállt az idő, amikor az orvosok közölték vele, hogy "hónapjai lehetnek csak hátra, az esélye a gyógyulásra pedig 1% körüli"

- számolt be róla a LadBible. A lap tájékoztatása szerint a barátai gyűjtést szerveztek Charlotte számára, hogy megpróbálhassanak az orvosai mindent a túlélése érdekében. Az összegyűlt összegeknek hála több műtétet is elvégeztek a lányon, azonban a vérveszteség miatt többször nem avatkozhattak be az orvosok, úgyhogy a sugárterápia következett. A kezelés során se nyelni, se enni, se megfelelően beszélni nem tudott Charlotte, azonban nem adta fel a küzdelmet, ami végül pozitív véget ért.

Néhány héttel ezelőtt kaptam meg a friss MRI-vizsgálataim eredményét, és egyetlen szem rák sem látható rajta. Mutattak nekem egy beszkennelt területet egy nagy szürke folttal, állítólag ez korábban teljesen fehér volt a ráktól. Ez a legjobb hír, amit valaha kaptam. Valószínű, hogy van még bennem rák, de túl kicsi ahhoz, hogy kimutassák, és valószínűleg nem fog már növekedni jó ideig

- árulta el nevetve Charlotte a lapnak. A lányon most három havonta friss MRI-vizsgálatokat fognak elvégezni, de ezen kívül egyelőre tünetmentes, még ha talán teljesen nem is fog soha eltűnni a szervezetéből.