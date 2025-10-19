Borzalmas tragédia: azt hitte, hogy sört iszik, belehalt a fiatal férfi

Egy fiatal férfi szörnyű kínok közepette vesztette életét, miután megivott egy doboz, feltehetően kanadai importsörből készült alkoholos italt.

Egy korty halálosnak bizonyult a sörnek hitt italból Fotó: Pixabay

2023 márciusában Aiden Sagala úgy döntött, hogy kinyit egy hideg sört és pihen egy kicsit a munka után. Miután hazaért, Aiden – aki nővérével, Angelával és sógorával, Billy Anelusival élt Aucklandben, Új-Zélandon – úgy döntött, hogy kipróbálja a főnöke által neki ajándékozott kanadai import sört, a „Honey Bear Beer” nevű italt.

Nem is sejtette, hogy az a doboz, amit sörnek hitt, valójában valami sokkal halálosabb dolognak bizonyul majd. Aiden és Billy is úgy döntött, hogy megkóstolja az egyik italt, azonban a 21 éves fiú már az első korty után rájött, hogy valami nem stimmel vele.

Később kiderült, hogy az Aiden által kinyitott „sör” valójában folyékony metamfetaminnal volt tele, és egyetlen korty is halálos adagot jelentett. A fiatal férfi egészsége ettől kezdve gyorsan romlott, kómába esett, és mindössze öt nappal később a kórházban meghalt.

Nővére és bátyja most beszámoltak a megrázó esetről.

Billy a CTV Newsnak adott interjúban emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor sógora izgatottan kipróbálta a kanadai sörmárkát, és elmondta:

Azt hittük, hogy ez egy új márka, amely hamarosan megjelenik Új-Zélandon, és láttuk a kanadai logót, a zászló logót. Azt gondoltuk, hogy ez nagyon klassz, mert Kanadából származik, ami elég menő.

Aiden azonban az első korty után azonnal rájött, hogy valami nem stimmel, és Billynek azt mondta, hogy az ital „sós” ízű. Ezután ő is kortyolt Aiden dobozából, de azonnal kiköpte.

„Olyan íze volt, mint a tengeri só vegyszerekkel. Mondtam neki, hogy nem nyeltem le teljesen” – emlékezett vissza.

Billy elárulta, hogy Aiden édesanyját akarta felhívni, mielőtt rosszul lett.

Azt kiabálta: »Anyát akarom, anyát akarom. Meghalok, anyát akarom. Meghalok, anyát akarom«

– mondta a 21 éves férfi sógora.

Billy ezután felhívta feleségét, Aiden nővérét, aki sietve hazament, mentőt hívott, és közben testvérénél újraélesztést végzett.