Játék miatti fáradtságnak hitték: 20 évesen elhunyt a fiú

A 20 éves fiú 18 hónappal korábban kezdett olyan tüneteket tapasztalni, mint a vállfájdalom, a fáradtság és a fejfájás, amelyeket kezdetben az éjszakába nyúló játéknak tulajdonított.

Fotó: Pexels/Pixabay / Pixabay

A gyerek anyukája, 45 éves Kirsty elmondta:

2020-ban vállfájdalmak kezdtek jelentkezni, amit kezdetben a rossz alvásnak tulajdonítottunk. Azt hittük, hogy a fejfájásai és a fáradtsága azért van, mert késő estig fennmaradt és játszott.

De a fordulópont akkor jött el, amikor Jack duzzanatot vett észre a heréiben.

„Emlékszem, a Covid alatt ebédeltünk, és azt mondta: »Anya, fel vannak dagadva a heréim«” – mondta Kirsty.

Először elhessegették a dolgot, mint lehetséges szexuális úton terjedő fertőzést (STI). De aznap később Jacket korábban a helyi Wetherspoons étteremből, ahol dolgozott. A Maidstone Kórházban vérvizsgálatot végeztek rajta, és az eredmények Kirsty világát romba döntötték. Jacknél 2020 júliusában diagnosztizáltak akut mieloid leukémiát, a vérrák egy ritka formáját, ekkor mindössze 19 éves volt.

Jacket a következő héten felvették az intenzív osztályra, és hét hónapos kemoterápián esett át az UCLH-ban (University College London Hospitals NHS Foundation Trust). A pandémiával kapcsolatos korlátozások további frusztrációt és fájdalmat okoztak a családnak, amely már így is megrázkódott Jack sokkoló diagnózisától.

„Folyamatosan FaceTime-oztunk, és 18 hónapig minden nap telefonáltunk egymásnak, majd hirtelen elhunyt, és minden véget ért” - mondta Kirsty aki hozzátette, hogy a kínzó másfél év alatt Jack rendíthetetlenül pozitív hozzáállása lenyűgözte.

Csak a csontvelő-átültetés előtti éjszakán tört meg a nyugalmát, amelyre 2021. január 5-én, a 20. születésnapján került sor. Amikor a családnak közölték, hogy nem fogja megérni a 21. születésnapját, körülbelül 300 ember részvételével előrehozott ünnepséget rendeztek.

Jack utolsó napjait hospice-ban töltötte, miután 2021 szeptemberében a pemburyi Hospice in the Weald hospice-ba utalták. Kirsty elmondta, hogy soha nem fogja elfelejteni, amikor először sétált végig a folyosón, hogy meglátogassa ott fia.

Jack volt akkor a legfiatalabb beteg. A fekvőbeteg-osztályon volt egy hosszú folyosó, és számomra az a séta pokoli volt. Még mielőtt beléptem volna a szobájába, összeomlottam, és az egyik nővérnek ki kellett kísérnie. De a külső nem tükrözte a valóságot. Az osztályon sok szeretet van, mindenki, aki ott dolgozik és önkénteskedik, a tőle telhető legjobbat adja

- emlékezett vissza az anyuka.

Halálának reggelén Kirsty és Jack utoljára sétáltak együtt - írja a The Sun.