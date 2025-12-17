Elbagatellizálták a lány tüneteit - végül sokkoló diagnózist kapott egy súlyos tünet után

Szülei azt gondolták, csak a vizsgák miatt stresszel. Később kiderült, hogy agydaganata van. A lány panaszait akkor kezdték komolyan venni, amikor egy nap összeesett a mosdóban – közölte a Mirror.

Agydaganatot diagnosztizáltak a fiatal lánynál, senki nem hitt neki, hogy baj van

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Katie-Jo Bartlett tüneteit sokáig elbagatellizálták, egészen addig, amíg elvesztette az eszméletét egy mosdóban, és kórházba szállították.

A 19 éves, newcastle-i fiatal tüneteinek megjelenésekor látászavarai voltak. Furcsa színeket látott a vizsgaírásnál, amitől hányingere lett. Emellett bizonytalan lett a járása és a háta is fájt.

Többszöri háziorvosi konzultáció során az egészségügyi szakemberek vizsgastressznek tudták be a panaszait, egészen addig, amíg össze nem esett a fürdőszobában, és mentővel kórházba nem szállították.

Azt hitték, vizsgadrukk - közben agydaganat volt

Később az egészségügyi dolgozók megállapították, hogy Katie-Jo súlyos vízfejűségben szenved – ez az agyban felgyülemlő folyadék rendellenes felszaporodását jelenti. Azonnal átszállították a Newcastle-i kórházba, ahol folyadékelvezető beavatkozásokat végeztek rajta.

A későbbi MRI- és CT-vizsgálatok kimutatták, hogy agydaganata van.

Ezt követően Katie-Jón több műtétet hajtottak végre, amelyek során egy söntöt ültettek be, hogy csökkentsék a koponyán belüli nyomást. Sajnos a daganat nem operálható, azonban nyolc havonta MRI-vizsgálattal ellenőrzik, hogy nem növekszik-e az elváltozás. A sönt mellékhatásaként gyakran fáradtságot tapasztal.

Katie-Jo így emlékezett vissza:

Éppen egy vizsgámon voltam, néztem a feladatlapot, amikor színek jelentek meg az egész oldalon, és rosszul lettem. Előtte pedig azt vettem észre, hogy amikor sétáltam, úgy jártam, mint egy részeg. Egyik oldalra dőltem, és soha nem tudtam egyenesen menni. Borzasztó hátfájásom volt, de mindenki azt hitte, hogy ez a vizsgák miatti stressz, és azt mondták, vitaminokra van szükségem

Ájulása után megoperálták, és kiderült, hogy az elváltozás nem rosszindulatú. Az iskolai szalagavatója estéjén egy állandó elvezető eszközt (söntöt) ültettek be neki, hogy csökkentsék a koponyán belüli nyomást.