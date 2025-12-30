Donald Trump vérfagyasztó üzenete a Putyin elleni támadás kapcsán

Vlagyimir Putyin elnök maga számolt be az amerikai elnöknek telefonon arról, hogy Ukrajna 91 drónnal támadta meg a rezidenciáját. Donald Trump a sajtó kérdéseire elmondta, hogy az ukrán dróntámadás időzítése és a támadás ténye is feldühítette őt.

"Ez nem jó. Ez egyáltalán nem jó" – Donald Trump nyilatkozott az ukrán dróntámadásról, amely Putyin rezidenciáját érte. Fotó: AFP / AFP

"A legrosszabb időben jött az ukrán dróntámadás" –Donald Trump most sem köntörfalazott

A Volodimir Zelenszkij elnökkel folytatott tárgyalások már zajlanak, Donald Trump szerint egyre közelebb kerülnek a megoldáshoz. A jelek szerint mindegyik érintett fél be akarja fejezni a háborút. Ilyen időkben minden apró gesztus elmozdíthatja az erőviszonyokat, nem véletlen tehát, hogy az ukránok támadása kiverte a biztosítékot.

Bár Kijevben ezt tagadták, Vlagyimir Putyin telefonon számolt be Donald Trumpnak arról, hogy kora hajnalban ukrán dróntámadás érte a rezidenciáját. Az amerikai elnök szerint ez egy olyan támadás volt, amely túllépett egy határon.

Ez egy érzékeny időszak és nem a megfelelő idő erre. Egy dolog offenzívnak lenni, más dolog az ő házát megtámadni. Ilyet nem szabad csinálni.

– fogalmazott Donald Trump a sajtónak arra a kérdésére, hogy a támadás meghiúsíthatja-e a béketárgyalásokat. Külön kiemelte azt is, hogy a Tomahawk-rakéták átadását is leállította pont azért, hogy ne fokozódjon a helyzet.