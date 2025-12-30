Donald Trump vérfagyasztó üzenete a Putyin elleni támadás kapcsán
Zelenszkijék átléptek egy határt, amikor drónokkal támadták meg Vlagyimir Putyin házát. Donald Trump szerint az ukrán dróntámadás időzítése nagyon rossz volt.
Vlagyimir Putyin elnök maga számolt be az amerikai elnöknek telefonon arról, hogy Ukrajna 91 drónnal támadta meg a rezidenciáját. Donald Trump a sajtó kérdéseire elmondta, hogy az ukrán dróntámadás időzítése és a támadás ténye is feldühítette őt.
"A legrosszabb időben jött az ukrán dróntámadás" –Donald Trump most sem köntörfalazott
A Volodimir Zelenszkij elnökkel folytatott tárgyalások már zajlanak, Donald Trump szerint egyre közelebb kerülnek a megoldáshoz. A jelek szerint mindegyik érintett fél be akarja fejezni a háborút. Ilyen időkben minden apró gesztus elmozdíthatja az erőviszonyokat, nem véletlen tehát, hogy az ukránok támadása kiverte a biztosítékot.
Bár Kijevben ezt tagadták, Vlagyimir Putyin telefonon számolt be Donald Trumpnak arról, hogy kora hajnalban ukrán dróntámadás érte a rezidenciáját. Az amerikai elnök szerint ez egy olyan támadás volt, amely túllépett egy határon.
Ez egy érzékeny időszak és nem a megfelelő idő erre. Egy dolog offenzívnak lenni, más dolog az ő házát megtámadni. Ilyet nem szabad csinálni.
– fogalmazott Donald Trump a sajtónak arra a kérdésére, hogy a támadás meghiúsíthatja-e a béketárgyalásokat. Külön kiemelte azt is, hogy a Tomahawk-rakéták átadását is leállította pont azért, hogy ne fokozódjon a helyzet.
