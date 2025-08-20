Milliárdok múlnak a meccsen! Három fontos pont, ez kell a Fradi továbbjutásához a BL-ben

Magyar szempontból óriási csalódással ért véget a Ferencváros mérkőzése a Bajnokok Ligája playoff-körében. A Fradi a szünetben még 1-0-ra vezetett, a végén az azeriek győztek 3-1-re. A tét óriási, a magyar bajnok minimum 4 milliárd forinttal kaszál többet, ha az Európa-liga helyett a BL főtábláján szerepel. Az Qarabag játékosai és szurkolói már a Groupama Arénában is ünnepeltek, a Fradi részéről pedig fogadkoznak.

Idegenben legalább két góllal kell nyernie a Fradinak – Fotó: Tumbász Hédi

Kubatov Gábor FTC-elnök a meccs után rögtön arról posztolt, a Ferencváros az a csapat, amely sose adja fel. Robbie Keane vezetőedző is arról beszélt, abból kell előnyt kovácsolni, hogy az ellenfél már azt hiszi, továbbjutott. A gólszerző Varga Barnabás szerint be kell bizonyítani, hogy a Fradinak van helye a főtáblán.

Hogyan juthat tovább a Fradi?

A visszavágót augusztus 27-én, szerdán Bakuban rendezik. A Ferencvárosnak a hosszabbításhoz is legalább két góllal kell nyernie. 2022-ben a BL harmadik selejtezőkörében Azerbajdzsánban 1-1-re végeztek a csapatok.

Három pont, ez szükséges a Fradi sikeréhez

1. Nagyon fontos, hogy melyik csapat szerzi az első gólt. Ugyanakkor nem szabad, hogy a zöld-fehérek fejvesztve rohanjanak előre, mert akkor a Qarabag ellentámadásokból büntethet.

2. Helyzetkihasználás! A Fradi nem engedheti meg, hogy sok lehetőséget elszalasszon. Ha csak egy gólt is kap a gárda, akkor hármat kell szerezni, könyörtelen játék kell az ellenfél kapuja előtt.

3. Ötvös Bence! A Fradi egyik legfontosabb embere a védekező középpályás. Budapesten az első félidő legvégén megsérült, a padról nem tudták őt helyettesíteni, ez nagyon meglátszott a második félidőben a csapat középpályás játékán.

Ha meglesz a csoda és a továbbjutás, akkor a Fradi 1995 és 2020 után harmadszor játszhat a BL főtábláján.