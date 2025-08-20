Robbie Keane berágott a Fradi meccse után, az ellenfél sem maradt csendben

Összeomlott a második félidőre, s hazai pályán kapott ki a Fradi a Bajnokok Ligája playoff-körében. A Fradi a szünetben még 1-0-ra vezetett, a végén 3-1-re győzött a Qarabag. Az azeri játékosok a szurkolóiikal ünnepeltek a lefújás után, ezen fel is húzta magát a Robbie Keane.

A Fradi edzője megtalálta a motivációt Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi edzője azt mondta, az lehet a Fradi esélye a visszavágón, amit a meccs után látott.

Az ad reményt nekünk, hogy az ellenfél azt hiszi, már nyert. A futballban bármi megtörténhet, ebből a helyzetből is fel lehet állni. Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi

- mondta a meccs után Keane, érezhetően nem tetszett neki az azeriek öröme - írja a Magyar Nemzet.

Gurban Gurbanov, a Qarabag vezetőedzője reagált, elmondta, hogy hogyan készülnek a visszavágóra.

Bakuban a visszavágón sokkal fegyelmezettebbeknek kell lennünk. Jól láttuk, hogy a Fradi milyen szinten képes focizni. Megpróbáljuk a lehető legjobb játékot nyújtani a második mérkőzésen is

Kitörölték a Fradi nevét

Egy Twitter-oldal már el is készítette a BL főtáblájára szóló beosztást. Sajnos itt már nem is szerepel a Ferencváros neve. Augusztus 27-én, a visszavágón lehet javítani.