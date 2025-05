Xabi Alonso ragaszkodik kedvencéhez, a Real elsőszámú célpontja lett Wirtz

Nagyban folyik már Xabi Alonso irányadásával a királyi klub átalakítása. A Real Madrid új vezetőedzője alaposan átalakítaná a 15-szörös BL-győztest, ráadásul úgy, hogy olyan fiatalokat visz a csapathoz, akik zsenge koruk ellenére nemcsak erősítést jelentenek a következő szezonban, de hosszú távon is megoldhatják több poszton is a blancók gondjait. A Real Madrid már megszerezte a 26 éves jobb oldali védőt, Trent Alexander-Arnoldot (ingyen), a 19 éves belső védőt, Dean Huijsent (50 milió euróért) és újabb 50 millióért a 22 éves Álvaro Carreras is félig már a spanyol fővárosban érezheti magát, ha a Manchester United lemond az elővásárlási jogáról.

A Real Madrid által megkörnyékezett Florian Wirtz (jobbra) a német válogatott alapembere Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Real Madrid is beállt a sorba, hogy megszerezze Wirtzet

A védelem tehát megvan, most jöhet a középpálya, és Xabi Alonso egy olyan kiemelkedő középpályást keres, akit már a közelgő klubvilágbajnokságra is magával vihetne, ráadásul összefogná a csapat játékát. Az elmundo.es szerint ki másra esett a spanyol edző választása, mint Florian Wirtzre aki egészen mostanáig a játékosa volt a Bayer Leverkusennél. Noha a 22 éves játékosnak csak 2027-ben jár le a szerződése, van az a pénz, amiért távozhatna a gyógyszergyáriaktól.

Az irányító, akiért sorban áll a Realon kívül a Manchester City, a Bayern München és a Liverpool, a Transfermarkt adatai szerint 140 millió eurót ér, igencsak jó szezont hagyott maga mögött.

Bundesliga: 31 meccs 10 gól 13 gólpassz

Bajnokok Ligája: 9 meccs 6 gól 1 gólpassz

Német Kupa: 4 meccs 1 gólpassz

Összesen: 44 meccs 16 gól 15 gólpassz

Akár 100 millió eurót is megérne a Realnak Wirtz

A Leverkusen aprópénzért biztosan nem adja Wirtzet, hiszen a szerződésében 150 milliós kivásárlási árat határozott meg, és most az Xabi Alonso legfontosabb dolga, hogy meggyőzze volt munkaadóit, hogy lehetőség szerint engedjenek az árból. A Real Madrid – ha hinni lehet a híreknek – 100 millióig elmenne, és az átigazolásához szükséges összeg egy részét a brazil Rodrygo eladásából fedeznék a királyi klubnál.