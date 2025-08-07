Ritkaságszámba megy az, ami a Paks meccsén történt, rossz vége lett

Nemzetközi mérkőzésen nagyon ritkán látható módon mindkét csapat légiósok nélkül állt fel a Zsitomir-Paks találkozón a Konferencia-liga selejtezőjében. A Polisszja edzője csak ukrán, Bognár György pedig kizárólag magyar játékosokat nevezett a kezdőcsapatába. Sőt, sokáig csereként sem küldtek pályára légióst. A mérkőzés első két lehetősége ugyan még Tóth Barna előtt adódott, de előbb Vécsei beadását nem tudta gólra váltani. Tíz perccel később pedig az ukránok kapusa védte a fejesét. A hazaik előtt először a 23. percben alakult ki nagy helyzet, Kovácsik tolta ki Krusinszkij fejesét, a labdára Filippov csapott le a hosszú saroknál, de a kapu mellé lőtt. Csakúgy, mint pár perccel később Windecker a másik oldalon, aki 16 méterről próbálkozott. Hét perccel az első félidő vége előtt Kovácsik még védeni tudta Andrijevszki közeli próbálkozását, de a 41. percben már tehetetlen volt. Krusinszkij futott el a szélen, középre passzolt labdáját Andrijevszkij lőtte a kapuba, megszerezve ezzel a vezetést a Zsitomirnak. Rövid időn belül pedig jött az újabb ukrán gól, egy szabadrúgást követően Beszkorovajnij fejelt a paksiak kapujába.

Zsitomir-Paks: Bognár György együttese komoly hátrányba került, nehéz feladat vár a magyar csapatra a jövő heti visszavágón Fotó: Paks FC / Facebook

A második félidő ugyanolyan rosszul indult a Paks számára, ahogy az első játékrész befejeződött. Az 58. percben megint Krusinszkij ment el a magyar védők mellett, középre tett labdáját pedig ezúttal Lednev váltotta gólra. Tíz perccel később újabb hatalmas ukrán lehetőség alakult ki, de ezúttal Kinyiknek még az utolsó pillanatban sikerült mentenie. A csapatok egészen a 78. percig játszottak légiósok nélkül, amikor az ukrániok edzője az izraeli Joszefit és a brazil Talles Costát is pályára küldte. Egy perccel később Hahn szépíthetett volna az álláson, de lövését Volinec óriási bravúrral védte. És bár Vécsei lövésénél már a kapus is tehetetlen volt, a magyar focista hiába talált a hálóba, a VAR érvénytelenítette a gólját. A videóbíró szúrta ki, hogy a támadást megelőző paksi labdaszerzésnél Osváth szabálytalankodott, így maradt a 3-0-ás eredmény. A hosszabbításban még ismét jött a VAR, Szabóra nyújtott lábbal csúszott rá Mihajlicsenko, aki ezért piros lapott kapott, így ő biztosan nem játszhat majd a jövő hét csütörtökön, 19 órakor kezdődő paksi visszavágón, ahol a magyar csapatnak tehát háromgólos hátrányt kellene valahogy ledolgoznia.