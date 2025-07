„Már túltette magát rajta" - Vécsei nem emészti magát a kihagyott 11-esek miatt

A Maribor elleni csütörtöki hazai találkozó (20 óra, TV: m4Sport) előtt Gévay Zsolt, a legutóbbi magyar bajnokságban bronzérmes, Magyar Kupát nyert paksiak egyik edzője élőben látta a szlovénok Celje elleni nyitó bajnoki meccsét, melyen odahaza 2-1-re kikaptak.

Vécsei Bálint két 11-est hibázott a Cluj ellen. A Paks két meccsen gólt sem szerzett Fotó: Dömötör Csaba

Mivel július első napja óta a török Tugbek Tanrivermis vezetőedző irányít, alighanem szüksége lesz kis időre, ameddig kialakítja együttese sajátos stílusát. A Maribor jellemzően öt hátsó emberrel védekezik, ha pedig támadásba lendül, négy bekket tart hátul. Két veszélyes afrikai csatáruk van, őket nem szabad szem elől téveszteni. Az ötszörös ghánai válogatott támadó, Benjamin Tetteh, és a 188 centi magas gaboni Orphé Mbina kiválóan képzettek

- nyilatkozta Gévay a Metropolnak. A vérmes Tetteh, aki egy korábbi Afrika Kupa-meccsen megütötte ellenfelét, és emiatt három találkozóra eltiltották, a Celje ellen a 36. percben betalált, de fordulás után a vendégcsapat az 56. és 77. percben fordított, és győzött. Gévay videóelemzőt is vitt magával Mariborba, és a felvétel alapján Bognár György vezetőedzővel úgy látják, ötven-ötven százalék az esély a továbbjutásra. Hozzátette, ez a Maribor már nem az a Maribor, amelyik korábban 16 szlovén bajnoki aranyérmet gyűjtött. Vécsei Bálint egy hete két 11-est is elhibázott Kolozsváron. Gévay erről is szót ejtett.

- Profi labdarúgó, ezen már túltette magát. Igaz, arról még nem döntöttünk, hogy ha netán a Mariborral szemben is büntetőhöz jutunk, azt ki végezze el – tudatta Gévay.