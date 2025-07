Bognár György magyarázkodik a kínos tizenegyes miatt, mindenki hibás, csak ő nem

Simának tűnő vereséggel esett ki a Paks focicsapata az Európa-liga selejtezőjében. A kupagyőztes zöld-fehérek a hazai 0-0 után 3-0-ra kaptak ki Kolozsváron a CFR Cluj ellen. Egygólos hátrányban Bognár György együttese nagyon közel volt az egyenlítéshez, azonban Vécsei Bálint kétszer is kihagyta ugyanazt a tizenegyest. Először a kapus védett, ám a hazai játékosok többen is beléptek a tizenhatoson belülre a lövés pillanatában. Az ismétlésnél is Vécsei próbálkozott, ezúttal a kapus sem kellett a rontáshoz, a középpályás mellélőtt.

Vécsei Bálint tragikus hős lett, Bognár György is beszélt róla / Fotó: NurPhoto via AFP

Bognár György vezetőedző külön kiemelte Vécsei esetét, szerinte ott ment el a továbbjutás esélye.

"A tizenegyes fordulópont volt, két lehetőséget is kaptunk, hogy kiegyenlítsünk, egy ilyen szintű csapat ellen ezt nem engedhetjük meg magunknak, és utána a játékunk is visszaesett"

- véli a szakember, aki szerint a következményeket Vécseinek kell viselnie. Utalt rá, noha megtehette volna, hogy lecseréli a rúgót, de ő nem akart beavatkozni a történtekbe.

"Az, hogy egy játékos két lehetőséget kap, és nem tudja értékesíteni, nagyon nagy probléma, de ez benne van a futballban. Ugyanő a kupadöntőben belőtte az utolsó tizenegyest, ilyen a foci, el kell fogadni. Nem gondoltam, hogy kétszer egymás után ki tudjuk hagyni. Az első bizonytalan volt, az rendben van, de úgy gondoltam, a második bemegy. Megfordult a fejemben, hogy más rúgja, de ha Vécsei volt olyan tökös, hogy odaállt másodszor is, abba nem szólok bele. Nyilván ő viseli majd ennek a következményeit. Az nem jutott eszembe, hogy Böde Dániel rúgja a tizenegyest, mert nem tizenegyesrúgó."

Bognár György csapata szlovének ellen javíthat

A Paks a Konferencialiga selejtezőjében folytatja, első párharcban a szlovén Maribor lesz az ellenfele.