Kitálalt a kapitány, ők voltak a világbajnokság nagy vesztesei

A vizes világbajnokságot kihagyó Milák Kristóf nélkül is lett magyar aranyérem Fukuokában az úszóversenyeken, Kós Hubert volt az, aki 200 méter háton a dobogó tetejére állhatott. Mások egyéni legjobbjukkal teljesítettek remekül, de többen voltak, akik messze elmaradtak attól, amire valóban képesek. Sós Csaba szövetségi kapitány ezért is volt elégedetlen akkor, amikor magyar szempontból értékelte a viadalt.

A kapitány kiemelte, ha Milák Kristóf is ott van Fukuokában, akkor nem egy, hanem biztosan két aranyérmesünk van. De azokat is néven nevezte, akikkel elégedetlen volt.

„Az probléma, ha valaki a középdöntőben megússza az egyéni legjobbját, aztán a döntőben nem tud javulni. Szakmailag, emberileg is van erre magyarázat, de hát vannak, akik meg tudják csinálni” – mondta a Magyar Nemzetnek Sós Csaba, aki szerint például Németh Nándor 200 gyorson és Márton Richárd 200 pillangón is a leírt utat járta be – mindketten az elődöntőben úszták meg a legjobbjukat, aztán a döntőben attól elmaradva nyolcadik, illetve hetedik helyen végeztek.

Akivel leginkább elégedetlen volt Sós Csaba, az a 400 méter gyorson végül 8. Holló Balázs.

„Ha úgy dolgozott volna, ahogy elvárom, ő is érmes lehetett volna Fukuokában” – jelentette ki.