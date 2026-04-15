Ő az a 17 éves magyar fiú, aki keresztbe tehet Milák Kristófnak – óva intenek mindenkit

Egy mindössze 17 éves nyírbátori fiú, Antal Dávid lesz Milák Kristóf első számú kihívója 200 pillangón. Mint ismert, a kétszeres olimpiai bajnok neve az utolsó pillanatban került fel a héten esedékes országos bajnokság nevezési listájára.

Milák Kristófnak új kihívója akadt 200 pillangón (Fotó: Csudai Sándor)

Az egy év után visszatérő Milák Kristóf öt számban indul a soproni ob-n: 50 és 100 gyorson, valamint 50, 100 és 200 pillangón. Utóbbiban a kétszeres olimpiai bajnok a világcsúcstartó, de a 2024-es párizsi olimpia óta nem tudta megközelíteni a legjobbját. A mezőnyben pedig most feltűnt egy új kihívó, a nyírbátori Antal Dávid, aki tavaly nyáron lázas betegen is nagy egyéni csúccsal szerzett ezüstérmet 200 pillangón a romániai junior világbajnokságon.

Óva intek mindenkit attól, hogy Milák Kristófhoz kezdje el hasonlítgatni Antal Dávidot. Eleve teljesen más alkatok, Kristóf 190 centi magas, hihetetlen hosszú karjai vannak, Dávid alacsonyabb, mások az erősségei

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Selmeci Attila, aki edzőként olimpiai aranyhoz segítette Milákot 200 pillangón.

Óriási potenciál van benne. Egy pici műhelyből jön Nyírbátorról, az edzőjét, Kaliba Viktort is ki kell emelni, aki fantasztikus munkát végez. Tudom, hogy Dávid nagyon tiszteli Kristófot, felnéz rá, és hozzá hasonlóan sok szép pillanatot szerezhet még nekünk

– tette hozzá a szakember.