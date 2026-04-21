„Van mit javítani” – Milák Kristóf megint feladta a leckét

Négy aranyérmet szerzett a pillangó-szám klasszisa, Milák Kristóf, igaz, egyik kedvenc távja, a 200 pillangó döntőjétől visszalépett Sopronban, az úszóbajnokságon. A sportág első magyar világbajnokát, Hargitay Andrást kérdeztük arról, vajon a Honvéd kétszeres olimpiai aranyérmese milyen jegyet érdemel?

Mint ismert, Milák Kristóf évek óta kétséges között hagyja a szurkolóit, sorozatban három világbajnokságon nem vett részt. Sopronban, az országos bajnokságon is egy év után versenyzett újra.

Egy év kihagyás után pozitív a kép, elvégre mindenki tudja, hogy az utóbbi hónapjai kérdések, kétségek között teltek. Sopronra felkészült. Ezzel a «sokadik» arcát mutatta, no de vajon melyik az igazi...? A 100 gyorson szerzett első helye dicsérendő, elvégre a korábbi évek bajnokát, Németh Nándort verte, arról nem beszélve, hogy egyik ötkarikás aranyérmes távján, 100 pillangón a világ idei legjobbját úszta

– mondta Hargitay, majd aláhúzta: Milák pályafutása teljességgel sajátságos. Csakis ő tudja, mit tervez a folytatásban, és mire lehet képes az augusztusi párizsi Eb-n.

Egy úszó három «forrásból» áll össze: akarat, gyorsaság, állóképesség. Sopron azt jelezte, a sebessége kedvező, erőnlét dolgában viszont van mit javítani. Nekidurálta magát, és egy régi alapigazságra hívta fel a figyelmet: rendszeres edzésmunka nélkül nincs élsport.

Milák Kristóf 17 éves ellenfelet kapott

Hargitayt feldobta Antal Dávid teljesítménye, mert miután Milák 200 pillangón visszalépett a döntőtől, a Nyírbátori Sárkány Úszóegyesület 17 éves reménysége megszerezte az aranyérmet az Eb-győztes Márton Richárd előtt.

„A záró ötvenig képes volt tartani a tempót Mártonnal, majd lefiniselte. Nem árt, ha Milák mögött egy ilyen tehetség bizonyít, de a felnőtt mezőnyhöz azért további rutin megszerzése elvárt”

– tette hozzá az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok egykori szövetségi kapitány, Hargitay.