Kiszivárgott Mohamed Szalah döntése? Már a Liverpoolnak is jelezték, hogy ez 100%

Semmi esélyt nincs a maradására? Határozott figyelmeztetést kapott a Liverpool Mohamed Szalah jövőjével kapcsolatban.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.18. 09:00
Mohamed Szalah Liverpool távozás

Véget vet liverpooli karrierjének Mohamed Szalah – legalábbis Tim Sherwood szerint. Az egykori angol labdarúgó és menedzser jelezte a Liverpoolnak, száz százalékig biztos benne, hogy az egyiptomi sztár a nyáron továbblép.

Mohamed Szalah a Liverpool egyiptomi labdarúgója
Mohamed Szalah a nyáron távozhat Liverpoolból Fotó: Justin Setterfield / Getty Images

Mohamed Szalah távozik Liverpoolból?

A Mohamed Szalah jövőjét firtató találgatások azután kaptak szárnyra, hogy a 33 éves focista nézeteltérésbe került a Liverpool edzőjével. A kedélyek aztán lenyugodtak, és Arne Slot az Afrikai Nemzetek Kupája után visszarakta Szalah-t a Vörösök kezdőcsapatába. Sőt, a Brighton elleni FA Kupa-mérkőzésen már gólt lőtt és gólpasszt is adott. Tim Sherwood viszont nem hiszi, hogy mindez változtatna a helyzeten, és meggyőződése, hogy az egyiptomi támadó a nyáron elhagyja a klubot.

Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a nyáron távozik

– idézi a Mirror a korábbi középpályás szavait, aki a Premier League történetének egyik legjobb légiósának tartja Mohamed Szalah-t, hozzátéve: kétségtelenül visszaesett a formája erre a szezonra.

Szerintem száz százalék, hogy elhagyja a klubot és a szezon végén egy fantasztikus búcsúban lesz része, akár trófeával, akár nem. Megérdemelne még egy trófeát, de akárhogy is történik, nagyszerűen szolgálta a klubot

– fogalmazott Tim Sherwood.

Mint ismert, Szalah tavaly áprilisban írt alá egy új, 2027-ig szóló szerződést Liverpoolban, de a távozása már a téli átigazolási időszakban is téma volt. És bár klubváltás januárban nem történt, a szaúdi csapatok azóta is figyelemmel követik az egyiptomi focista helyzetének alakulását.

