RETRO RÁDIÓ

Szalah titokban tárgyalt: máris megvan az új klubja?

Titokzatos találkozón kapták lencsevégre a Liverpool egyiptomi sztárját. Mohamed Szalah távozása napról napra egyértelműbb.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 16:30
Mohamed Szalah Szaúd-Arábia Liverpool jordan henderson

Mohamed Szalah immár négy mérkőzés óta nem kapott helyet a Liverpool kezdőcsapatában, ami nyomban találgatások sorát indította el a jövőjét illetően. Híresztelések szerint több szaúdi élcsapat is komolyan érdeklődik az egyiptomi klasszis iránt, aki tavasszal ugyan visszautasított egy jelentős közel-keleti ajánlatot, ám Arne Slot vezetőedzőjével megromlott viszonya miatt most talán nyitottabb lehet a váltásra. Erre enged következtetni az is, hogy Szalah a napokban találkozott egykori csapattársával és közeli barátjával, Jordan Hendersonnal, aki korábban maga is megfordult a szaúdi ligában.

Mohamed Szalah eligazolhat Liverpoolból az Arne Slottal való romlott kapcsolata miatt.
Mohamed Szalah eligazolhat Liverpoolból az Arne Slottal való romlott kapcsolata miatt  
Fotó: Robbie Jay Barratt/AMA

Mint ismert, a Leeds elleni bajnoki összecsapást követően Szalah nyilvánosan ismerte el: már nincsen beszélőviszonyban Arne Slot vezetőedzővel. Ezután a holland szakember a keretbe sem nevezte a támadót az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, miközben a játékos is utalt rá, hogy a Brighton elleni találkozó akár az utolsó meccse lehet Liverpool-mezben.

Most újabb fejleményekre derült fény az ügyben: az egyiptomi sztárt egy londoni olasz étteremben látták együtt Jordan Hendersonnal. Az angol középpályásról érdemes megjegyezni, hogy 2023-ban szerződött Szaúd-Arábiába, az al-Ettifaqhoz, ám mindössze öt hónapot töltött a klubnál.

Szalah-t csapattársa győzte meg?

A titkos találkozón a szemtanúk beszámolója szerint Szalah folyamatosan faggatta Hendersont, aki készségesen válaszolt barátja összes kérdésére – írja a The Sun. A beszélgetés tartalmáról ugyan nincs pontos információ, viszont az időzítés miatt a Liverpool jobbszélsője alighanem a szaúdi életről és a bajnokságról szeretett volna többet megtudni.

Ráadásul csütörtökön a szaúdi liga vezetője, Omar Mugarbel is kimondta, hogy szívesen látnák az egyiptomit a bajnokságban.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

 Részletek itt! 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu