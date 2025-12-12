Szalah titokban tárgyalt: máris megvan az új klubja?
Titokzatos találkozón kapták lencsevégre a Liverpool egyiptomi sztárját. Mohamed Szalah távozása napról napra egyértelműbb.
Mohamed Szalah immár négy mérkőzés óta nem kapott helyet a Liverpool kezdőcsapatában, ami nyomban találgatások sorát indította el a jövőjét illetően. Híresztelések szerint több szaúdi élcsapat is komolyan érdeklődik az egyiptomi klasszis iránt, aki tavasszal ugyan visszautasított egy jelentős közel-keleti ajánlatot, ám Arne Slot vezetőedzőjével megromlott viszonya miatt most talán nyitottabb lehet a váltásra. Erre enged következtetni az is, hogy Szalah a napokban találkozott egykori csapattársával és közeli barátjával, Jordan Hendersonnal, aki korábban maga is megfordult a szaúdi ligában.
Mint ismert, a Leeds elleni bajnoki összecsapást követően Szalah nyilvánosan ismerte el: már nincsen beszélőviszonyban Arne Slot vezetőedzővel. Ezután a holland szakember a keretbe sem nevezte a támadót az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, miközben a játékos is utalt rá, hogy a Brighton elleni találkozó akár az utolsó meccse lehet Liverpool-mezben.
Most újabb fejleményekre derült fény az ügyben: az egyiptomi sztárt egy londoni olasz étteremben látták együtt Jordan Hendersonnal. Az angol középpályásról érdemes megjegyezni, hogy 2023-ban szerződött Szaúd-Arábiába, az al-Ettifaqhoz, ám mindössze öt hónapot töltött a klubnál.
Szalah-t csapattársa győzte meg?
A titkos találkozón a szemtanúk beszámolója szerint Szalah folyamatosan faggatta Hendersont, aki készségesen válaszolt barátja összes kérdésére – írja a The Sun. A beszélgetés tartalmáról ugyan nincs pontos információ, viszont az időzítés miatt a Liverpool jobbszélsője alighanem a szaúdi életről és a bajnokságról szeretett volna többet megtudni.
Ráadásul csütörtökön a szaúdi liga vezetője, Omar Mugarbel is kimondta, hogy szívesen látnák az egyiptomit a bajnokságban.
