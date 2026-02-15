RETRO RÁDIÓ

„Ez Dominikon múlik" - Szalah súlyos kérdést hárított Szoboszlaira élő adásban

A magyar klasszis már bőven rászolgált erre. Mohamed Szalah markáns véleményt fogalmazott meg Szoboszlai Dominikről, amivel Arne Slot vezetőedző is egyetértett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 19:00
Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Liverpool Mohamed Szalah

Magyar gálameccs volt szombat este az FA-kupa negyedik fordulójában. A Liverpool 3-0-ra győzte le a Brightont, a mérkőzésen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is brillírozott: előbbi gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, míg a magyar válogatott csapatkapitánya góllal tért vissza eltiltását követően. A lefújás után a mindent eldöntő harmadik találat szerzője, Mohamed Szalah súlyos kérdést hárított Szoboszlaira, amikor a kupagyőzelem esélyeiről kérdezték.

Szoboszlai Dominik a tizedik gólját szerezte idén a Liverpool-Brighton mérkőzésen
Szoboszlai Dominik a tizedik gólját szerezte idén a Liverpool-Brighton mérkőzésen / Fotó: Visionhaus

Szoboszlai teljesítménye a kulcs

Ez Dominik teljesítményén múlik. Ő jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, a csapatunk nagyban függ tőle. Nagyon remélem, hogy újra elhódítjuk a kupát, hatalmas öröm lenne

– válaszolt az egyiptomi klublegenda, akinek a kijelentésével a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett:

Rengeteg kiemelkedő futballista van a világon, de egyetértek Szalahval abban, hogy Dominik jelenleg közéjük tartozik.

– mondta a holland szakember, aki már a meccset megelőzően sem győzte dicsérni a 25 éves középpályást. Szoboszlai ismételten világklasszis teljesítményt tett le az asztalra.

98 százalékos passzpontosság, 4/4 sikeres hosszú átadás, 4 labdaszerzés, 2 kialakított nagy helyzet, és egy látványos gól. Így nézett ki számokban a magyar klasszis szombati meccse. A középpályás a Liverpool egyik legjobbja volt szombaton, de a meccs embere a szintén a kiváló teljesítményt nyújtó Kerkez Milos lett, aki megszerezte második gólpasszát a Vörösök színeiben.

 

