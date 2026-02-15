„Ez Dominikon múlik" - Szalah súlyos kérdést hárított Szoboszlaira élő adásban
A magyar klasszis már bőven rászolgált erre. Mohamed Szalah markáns véleményt fogalmazott meg Szoboszlai Dominikről, amivel Arne Slot vezetőedző is egyetértett.
Magyar gálameccs volt szombat este az FA-kupa negyedik fordulójában. A Liverpool 3-0-ra győzte le a Brightont, a mérkőzésen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is brillírozott: előbbi gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, míg a magyar válogatott csapatkapitánya góllal tért vissza eltiltását követően. A lefújás után a mindent eldöntő harmadik találat szerzője, Mohamed Szalah súlyos kérdést hárított Szoboszlaira, amikor a kupagyőzelem esélyeiről kérdezték.
Szoboszlai teljesítménye a kulcs
Ez Dominik teljesítményén múlik. Ő jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, a csapatunk nagyban függ tőle. Nagyon remélem, hogy újra elhódítjuk a kupát, hatalmas öröm lenne
– válaszolt az egyiptomi klublegenda, akinek a kijelentésével a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett:
Rengeteg kiemelkedő futballista van a világon, de egyetértek Szalahval abban, hogy Dominik jelenleg közéjük tartozik.
– mondta a holland szakember, aki már a meccset megelőzően sem győzte dicsérni a 25 éves középpályást. Szoboszlai ismételten világklasszis teljesítményt tett le az asztalra.
98 százalékos passzpontosság, 4/4 sikeres hosszú átadás, 4 labdaszerzés, 2 kialakított nagy helyzet, és egy látványos gól. Így nézett ki számokban a magyar klasszis szombati meccse. A középpályás a Liverpool egyik legjobbja volt szombaton, de a meccs embere a szintén a kiváló teljesítményt nyújtó Kerkez Milos lett, aki megszerezte második gólpasszát a Vörösök színeiben.
