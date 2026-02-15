„Ez Dominikon múlik" - Szalah súlyos kérdést hárított Szoboszlaira élő adásban

Magyar gálameccs volt szombat este az FA-kupa negyedik fordulójában. A Liverpool 3-0-ra győzte le a Brightont, a mérkőzésen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is brillírozott: előbbi gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, míg a magyar válogatott csapatkapitánya góllal tért vissza eltiltását követően. A lefújás után a mindent eldöntő harmadik találat szerzője, Mohamed Szalah súlyos kérdést hárított Szoboszlaira, amikor a kupagyőzelem esélyeiről kérdezték.

Szoboszlai Dominik a tizedik gólját szerezte idén a Liverpool-Brighton mérkőzésen / Fotó: Visionhaus

Szoboszlai teljesítménye a kulcs

Ez Dominik teljesítményén múlik. Ő jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, a csapatunk nagyban függ tőle. Nagyon remélem, hogy újra elhódítjuk a kupát, hatalmas öröm lenne

– válaszolt az egyiptomi klublegenda, akinek a kijelentésével a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett:

Rengeteg kiemelkedő futballista van a világon, de egyetértek Szalahval abban, hogy Dominik jelenleg közéjük tartozik.

– mondta a holland szakember, aki már a meccset megelőzően sem győzte dicsérni a 25 éves középpályást. Szoboszlai ismételten világklasszis teljesítményt tett le az asztalra.

"He's one of the best players in the world right now!"



Mo Salah on what it's like to play alongside Dominik Szoboszlai this season 🌍



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/QimRxdRxGX — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 14, 2026

98 százalékos passzpontosság, 4/4 sikeres hosszú átadás, 4 labdaszerzés, 2 kialakított nagy helyzet, és egy látványos gól. Így nézett ki számokban a magyar klasszis szombati meccse. A középpályás a Liverpool egyik legjobbja volt szombaton, de a meccs embere a szintén a kiváló teljesítményt nyújtó Kerkez Milos lett, aki megszerezte második gólpasszát a Vörösök színeiben.