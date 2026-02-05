Kerkezen keresztül üzentek Szoboszlainak
Meglepő üzeneteket kapott a magyar balhátvéd. Szoboszlai Dominik jövője kapcsán keresték fel a szurkolók Kerkez Milost.
A napokban nagy hírt jelentett be a Liverpool magyar balhátvédje, amivel a szurkolókat is sikerült meglepnie. Kerkez Milos az Instagram-oldalán tudatta, hogy elindítja saját YouTube-csatornáját, ahol a kedvenc szabadidős elfoglaltságáról, a videójátékokról készít majd tartalmakat.
A 22 éves magyar válogatott játékos egy rövid videót már meg is osztott az oldalán, amely egy látványos válogatás a mérkőzéseken összetűzdelt megmozdulásaiból. A szurkolók azonnal lecsaptak rá, és szívecskékkel, illetve lelkesítő üzenetekkel árasztották el a kommentszekciót, bár akadt néhány drukker, aki más ügyben kereste fel Kerkezt.
Szoboszlai szerződése miatt zaklatják Kerkezt
Több hozzászólás arra kéri a játékost, hogy ösztönözze barátját, Szoboszlait, mihamarabb hosszabbítsa meg szerződését a Liverpoolnál.
Kerkez valószínűleg nem fog könnyen megszabadulni az ehhez hasonló kérésektől, hiszen Szoboszlai Dominik napokban adott nyilatkozata szerint még nem született konkrét döntés az ügyben, amelyen a sajtó értesülései szerint a felek már november óta dolgoznak a Liverpoolnál.
