Kerkezen keresztül üzentek Szoboszlainak

A napokban nagy hírt jelentett be a Liverpool magyar balhátvédje, amivel a szurkolókat is sikerült meglepnie. Kerkez Milos az Instagram-oldalán tudatta, hogy elindítja saját YouTube-csatornáját, ahol a kedvenc szabadidős elfoglaltságáról, a videójátékokról készít majd tartalmakat.

Kerkez Milos új Youtube-csatornáján Szoboszlai Dominik a téma Fotó: Jean Catuffe

A 22 éves magyar válogatott játékos egy rövid videót már meg is osztott az oldalán, amely egy látványos válogatás a mérkőzéseken összetűzdelt megmozdulásaiból. A szurkolók azonnal lecsaptak rá, és szívecskékkel, illetve lelkesítő üzenetekkel árasztották el a kommentszekciót, bár akadt néhány drukker, aki más ügyben kereste fel Kerkezt.

Szoboszlai szerződése miatt zaklatják Kerkezt

Több hozzászólás arra kéri a játékost, hogy ösztönözze barátját, Szoboszlait, mihamarabb hosszabbítsa meg szerződését a Liverpoolnál.

Kerkez valószínűleg nem fog könnyen megszabadulni az ehhez hasonló kérésektől, hiszen Szoboszlai Dominik napokban adott nyilatkozata szerint még nem született konkrét döntés az ügyben, amelyen a sajtó értesülései szerint a felek már november óta dolgoznak a Liverpoolnál.