RETRO RÁDIÓ

Kerkezen keresztül üzentek Szoboszlainak

Meglepő üzeneteket kapott a magyar balhátvéd. Szoboszlai Dominik jövője kapcsán keresték fel a szurkolók Kerkez Milost.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 09:00
Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Liverpool

A napokban nagy hírt jelentett be a Liverpool magyar balhátvédje, amivel a szurkolókat is sikerült meglepnie. Kerkez Milos az Instagram-oldalán tudatta, hogy elindítja saját YouTube-csatornáját, ahol a kedvenc szabadidős elfoglaltságáról, a videójátékokról készít majd tartalmakat.

Kerkez Milos új Youtube-csatornáján Szoboszlai Dominik a téma
Kerkez Milos új Youtube-csatornáján Szoboszlai Dominik a téma Fotó: Jean Catuffe

A 22 éves magyar válogatott játékos egy rövid videót már meg is osztott az oldalán, amely egy látványos válogatás a mérkőzéseken összetűzdelt megmozdulásaiból. A szurkolók azonnal lecsaptak rá, és szívecskékkel, illetve lelkesítő üzenetekkel árasztották el a kommentszekciót, bár akadt néhány drukker, aki más ügyben kereste fel Kerkezt.

Szoboszlai szerződése miatt zaklatják Kerkezt

Több hozzászólás arra kéri a játékost, hogy ösztönözze barátját, Szoboszlait, mihamarabb hosszabbítsa meg szerződését a Liverpoolnál.

Kerkez valószínűleg nem fog könnyen megszabadulni az ehhez hasonló kérésektől, hiszen Szoboszlai Dominik napokban adott nyilatkozata szerint még nem született konkrét döntés az ügyben, amelyen a sajtó értesülései szerint a felek már november óta dolgoznak a Liverpoolnál.

@ripost.hu

Kerkez Milos szépségkirálynőnek csapja a szelet A Liverpool magyar focistája sorra lájkolja az albán lány képeit. #ripost #liverpool #kerkez #kerkezmilos #szerelem #szepsegkiralyno

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu