Kerkez Milos nagy dobásra készül, meglepte a szurkolókat

Nagy hírt jelentett be a Liverpool magyar balhátvédje. Kerkez Milos az Instagram-oldalán tudatta, hogy elindítja a Youtube-csatornáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 06:15
kerkez milos Youtube liverpool

A Vörösök magyar védője, Kerkez Milos mindig képes meglepni a szurkolókat. A balhátvéd teljesen felvette a Liverpool ritmusát, játékát és mentális erejét egyaránt dicsérik, és mára az első számú balhátvéddé nőtte ki magát Arne Slot csapatában. Most azonban a pályán kívül is nagy dobásra készül: a közösségi oldalán jelentette be, hogy elindítja a saját YouTube-csatornáját.

Kerkez Milos elindítja a Youtube-csatornáját
Kerkez Milos elindítja a Youtube-csatornáját Fotó: Jan Kruger

Milyen tartalmakat fog megosztani Kerkez Milos? 

Aki hosszabb ideje követi Kerkez Milos közösségi oldalait, az pontosan tudja, hogy a magyar válogatott védő szívesen tölti a szabadidejét videójátékokkal. Különösen közel áll hozzá a világ egyik legnépszerűbb esportjátéka, a League of Legends, amellyel rendszeresen foglalkozik az edzések után.

Kerkez a mérkőzéseit saját Twitch-csatornáján is közvetíti, ahol nemcsak játszik, hanem a nézőkkel is aktívan tartja a kapcsolatot. Szerepkörét tekintve a dzsungelben érzi otthon magát, ahol a csapat irányítása és az erdei szörnyek kontrollálása tartozik a feladatai közé. Streamerként már komolyabb figyelmet vívott ki magának, most pedig könnyen lehet, hogy éppen emiatt döntött saját YouTube-csatornája elindítása mellett.

 

