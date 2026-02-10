RETRO RÁDIÓ

Arne Slot kitálalt, ezért volt frusztrált valójában Szoboszlai Dominik

Arne Slot szerint magyar játékosa elsősorban a vereség miatt volt frusztrált. A Liverpool vezetőedzője hozzátette, erre tett rá egy lapáttal a kiállítás és az eltiltás okozta csalódottság Szoboszlai Dominiknál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 14:45
Módosítva: 2026.02.10. 15:11
Szoboszlai Dominik Liverpool Arne Slot

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője megtartotta a rendhagyó, hétközi forduló előtti sajtótájékoztatóját. A Vörösök szerdán (21.15, tv: Spíler 1) a Sunderland otthonában lépnek pályára, ám a vendégcsapat idei legjobbja, Szoboszlai Dominik a Manchester City elleni piros lapja miatt biztosan nem lép pályára. A holland szakember ennek kapcsán is határozott véleményt fogalmazott meg.

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyja a Sunderland-Liverpool mérkőzést
Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyja a Sunderland–Liverpool mérkőzést Fotó: Carl Recine

Slot szerint jó döntés született Szoboszlai kapcsán

A meccs óta a véleményem nem változott. Abban a pillanatban, amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy Dominik nem játszhat a Sunderland ellen. Ugyanakkor a bíró tette, amit tennie kellett, ilyen a futball

– fogalmazott a Premier League-győztes tréner, aki kitért arra is, hogyan reagált a magyar klasszis a kiállításra.

Elsősorban a vereség miatt volt frusztrált, hiszen nagyszerű gólt szerzett a mérkőzésen. Ezt követően jött a kiállítás és az eltiltás okozta csalódottság. Szomorú volt az utolsó tíz percben történtek miatt, ahogy minden más játékos is.

Arne Slot beszélt a csapata moráljáról is a nehéz szezon közepette:

Az elmúlt 17 meccsből csupán kétszer szenvedtünk vereséget, de mégsem érezzük így. A döntetlen is olyan, mint egy vereség. A játékosok pontosan tudják, mit jelent a Liverpoolnál játszani, és jelenleg nem teljesítünk ezen a szinten. Úgy érezzük, bármelyik csapattal fel tudjuk venni a versenyt, de a valóság az, hogy nem teljesítünk a klubhoz méltó szinten

– árulta el a 47 éves szakember, majd kifejtette, ő maga hogyan éli meg a nehézségeket.

Messze ez a legnehezebb szezonom menedzserként. Nem emlékszem, hogy korábban két mérkőzést egymás után elveszítettem volna. Ez nagyon nehéz számomra, és a játékosok számára is, hiszen nem vagyunk hozzászokva a vereségekhez és a döntetlenekhez. Valóban rengeteg kihívásba ütköztem idén, de látom, hogy mennyit fejlődtünk a szezon során. Az eredményeken kívül ez is fontos számomra

– zárta gondolatait Slot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu