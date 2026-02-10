Arne Slot kitálalt, ezért volt frusztrált valójában Szoboszlai Dominik

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője megtartotta a rendhagyó, hétközi forduló előtti sajtótájékoztatóját. A Vörösök szerdán (21.15, tv: Spíler 1) a Sunderland otthonában lépnek pályára, ám a vendégcsapat idei legjobbja, Szoboszlai Dominik a Manchester City elleni piros lapja miatt biztosan nem lép pályára. A holland szakember ennek kapcsán is határozott véleményt fogalmazott meg.

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyja a Sunderland–Liverpool mérkőzést Fotó: Carl Recine

Slot szerint jó döntés született Szoboszlai kapcsán

A meccs óta a véleményem nem változott. Abban a pillanatban, amikor megláttam a piros lapot, csalódott voltam, hogy Dominik nem játszhat a Sunderland ellen. Ugyanakkor a bíró tette, amit tennie kellett, ilyen a futball

– fogalmazott a Premier League-győztes tréner, aki kitért arra is, hogyan reagált a magyar klasszis a kiállításra.

Elsősorban a vereség miatt volt frusztrált, hiszen nagyszerű gólt szerzett a mérkőzésen. Ezt követően jött a kiállítás és az eltiltás okozta csalódottság. Szomorú volt az utolsó tíz percben történtek miatt, ahogy minden más játékos is.

Arne Slot beszélt a csapata moráljáról is a nehéz szezon közepette:

Az elmúlt 17 meccsből csupán kétszer szenvedtünk vereséget, de mégsem érezzük így. A döntetlen is olyan, mint egy vereség. A játékosok pontosan tudják, mit jelent a Liverpoolnál játszani, és jelenleg nem teljesítünk ezen a szinten. Úgy érezzük, bármelyik csapattal fel tudjuk venni a versenyt, de a valóság az, hogy nem teljesítünk a klubhoz méltó szinten

– árulta el a 47 éves szakember, majd kifejtette, ő maga hogyan éli meg a nehézségeket.

Messze ez a legnehezebb szezonom menedzserként. Nem emlékszem, hogy korábban két mérkőzést egymás után elveszítettem volna. Ez nagyon nehéz számomra, és a játékosok számára is, hiszen nem vagyunk hozzászokva a vereségekhez és a döntetlenekhez. Valóban rengeteg kihívásba ütköztem idén, de látom, hogy mennyit fejlődtünk a szezon során. Az eredményeken kívül ez is fontos számomra

– zárta gondolatait Slot.