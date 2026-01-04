Varga Barnabás külföldre utazott; aláírt a Fradi válogatott kiszemeltje

Miközben a görög AEK Athén tett ajánlatot érte, elhagyta Magyarországot és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott Varga Barnabás. A Fradi magyar csatára a bajnoki szünetben sem csak pihen, válogatottbeli csapattársával, Szappanos Péterrel Dubajban is edzenek.

Varga Barnabás nem csak pihenni utazott az Egyesült Arab Emírségekbe

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki

Továbbra is sok a kérdőjel, vajon melyik topbajnokságból kerül ki Tóth Alex új csapata. Számos klub érdeklődéséről lehetett hallani az utóbbi időben a Fradi 20 éves középpályásával kapcsolatban, Kubatov Gábor klubelnök pedig úgy fogalmazott az évértékelő interjújában: ha egy komoly ajánlatot kapnak érte, akkor el kell engedni. A transzfer ugyanis az egész magyar labdarúgást egy magasabb polcra helyezné.

Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki (Fotó: Nemzeti Sport)

Tóth Alexet az olasz Juventus, az angol Newcastle és Brighton mellett a német Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is figyelte az utóbbi időben. A válogatott focista menedzsere, Papp Bence viszont most egy olyan klub stadionjánál tűnt fel, amelyről korábban nem lehetett olvasni.

Vitális Milánt akarja a Fradi

A hírek szerint az FTC vezetősége nem vár ölbe tett kézzel: úgy fest, már meg is találták a tökéletes játékos Tóth Alex pótlására. A Győr középpályása, Vitális Milán lehet az utód. A 23 éves válogatott játékos a napokban egy szerződést is aláírt.

Vitális Milán lehet Tóth Alex utódja a Fradinál / Fotó: Tim Clayton

Vitális egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy megállapodott az F-Group nevű professzionális játékosügynökséggel.

