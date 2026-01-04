RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabás külföldre utazott; aláírt a Fradi válogatott kiszemeltje

Varga Barnabás edzésbe állt, Vitális Milán fontos döntést hozott, Tóth Alex menedzsere váratlan helyen tűnt fel. Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sport cikkei a héten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.04. 12:30
varga barnabás fradi tóth alex

Miközben a görög AEK Athén tett ajánlatot érte, elhagyta Magyarországot és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott Varga Barnabás. A Fradi magyar csatára a bajnoki szünetben sem csak pihen, válogatottbeli csapattársával, Szappanos Péterrel Dubajban is edzenek.

A részleteket ide kattintva olvashatod el. 

Varga Barnabás, a Ferencváros focistája
Varga Barnabás nem csak pihenni utazott az Egyesült Arab Emírségekbe 
Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki

Továbbra is sok a kérdőjel, vajon melyik topbajnokságból kerül ki Tóth Alex új csapata. Számos klub érdeklődéséről lehetett hallani az utóbbi időben a Fradi 20 éves középpályásával kapcsolatban, Kubatov Gábor klubelnök pedig úgy fogalmazott az évértékelő interjújában: ha egy komoly ajánlatot kapnak érte, akkor el kell engedni. A transzfer ugyanis az egész magyar labdarúgást egy magasabb polcra helyezné.

Tóth Alex új csapata
Tóth Alex új csapata topbajnokságból kerülhet ki (Fotó: Nemzeti Sport)

 

Tóth Alexet az olasz Juventus, az angol Newcastle és Brighton mellett a német Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is figyelte az utóbbi időben. A válogatott focista menedzsere, Papp Bence viszont most egy olyan klub stadionjánál tűnt fel, amelyről korábban nem lehetett olvasni. 

A részletekről ide kattintva olvashatsz. 

 

Vitális Milánt akarja a Fradi

A hírek szerint az FTC vezetősége nem vár ölbe tett kézzel: úgy fest, már meg is találták a tökéletes játékos Tóth Alex pótlására. A Győr középpályása, Vitális Milán lehet az utód. A 23 éves válogatott játékos a napokban egy szerződést is aláírt.

Vitális Milán lehet Tóth Alex utódja a Fradinál
Vitális Milán lehet Tóth Alex utódja a Fradinál / Fotó: Tim Clayton

Vitális egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy megállapodott az F-Group nevű professzionális játékosügynökséggel.

A menedzser is megszólalt Vitális jövőjéről, a részleteket ide kattintva olvashatod el. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu