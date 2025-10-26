Kerkez Milos szörnyű volt, megsemmisítő kritikát kapott a gólja után
Hiába szerezte meg első gólját a Liverpool színeiben, a Brentford elleni 3–2-es vereség után nem ünneplés, hanem kemény bírálatok jutottak a magyar védő számára. Kerkez Milost az angol futball két legendája, Joe Cole és Steve McManaman egyaránt borzasztónak, sőt szörnyűnek nevezte.
Kerkez Milos számára emlékezetes, de korántsem örömteli mérkőzés volt a Brentford elleni bajnoki, amelyen első gólját szerezte a Liverpool mezében. A találkozó azonban nem sikerült jól a csapatnak: Arne Slot együttese 3-2-re kikapott, és a magyar balhátvéd ismét megkapta a kemény kritikákat. A korábbi angol válogatott Joe Cole és a Liverpool-ikon Steve McManaman is kíméletlenül fogalmazott, Cole például „szörnyűnek” nevezte Kerkez első félidei játékát, míg McManaman „borzasztó gyengének” értékelte a teljesítményét.
A TNT Sports szakértőjeként dolgozó Joe Cole főként a Liverpool védelmét ostorozta, Ibrahima Konatét, Virgil van Dijket és Kerkezt is megemlítve a legnagyobb hibázók között.
Kerkez szörnyű teljesítményt produkált az első félidőben. A Brentford első góljánál Konaté és Van Dijk borzalmasan védekezett
– mondta Cole, aki szerint a csapat hátul teljesen szétesett - írta a Magyar Nemzet.
Steve McManaman, a Liverpool korábbi legendás középpályása sem fogalmazott enyhébben:
A Liverpool nagyon kaotikus, teljesen szétesett időnként. Kerkez borzasztó gyenge volt, Wirtz pedig erőtlen.
Arne Slot vezetőedző a második félidő közepén le is cserélte Kerkezt, aki addigra már sárga lapot is begyűjtött. A helyére érkező Andy Robertsont az angol sajtó azonnal visszakövetelte a kezdőcsapatba. A Daily Mail például úgy fogalmazott:
Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen.
Kerkez Milos első gólja Liverpoolban
