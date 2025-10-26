RETRO RÁDIÓ

Kerkez Milos szörnyű volt, megsemmisítő kritikát kapott a gólja után

Hiába szerezte meg első gólját a Liverpool színeiben, a Brentford elleni 3–2-es vereség után nem ünneplés, hanem kemény bírálatok jutottak a magyar védő számára. Kerkez Milost az angol futball két legendája, Joe Cole és Steve McManaman egyaránt borzasztónak, sőt szörnyűnek nevezte.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 19:00
Kerkez Milos Liverpool kritika

Kerkez Milos számára emlékezetes, de korántsem örömteli mérkőzés volt a Brentford elleni bajnoki, amelyen első gólját szerezte a Liverpool mezében. A találkozó azonban nem sikerült jól a csapatnak: Arne Slot együttese 3-2-re kikapott, és a magyar balhátvéd ismét megkapta a kemény kritikákat. A korábbi angol válogatott Joe Cole és a Liverpool-ikon Steve McManaman is kíméletlenül fogalmazott, Cole például „szörnyűnek” nevezte Kerkez első félidei játékát, míg McManaman „borzasztó gyengének” értékelte a teljesítményét.

Kerkez Milos megszerezte első gólját a "Vörösök" színeiben, mégis rengeteg kritikát kap a Brentford-Liverpool mérkőzés után
Kerkez Milos megszerezte első gólját a "Vörösök" színeiben, mégis rengeteg kritikát kap a Brentford-Liverpool mérkőzés után / Fotó: John Walton - PA Images

A TNT Sports szakértőjeként dolgozó Joe Cole főként a Liverpool védelmét ostorozta, Ibrahima Konatét, Virgil van Dijket és Kerkezt is megemlítve a legnagyobb hibázók között. 

Kerkez szörnyű teljesítményt produkált az első félidőben. A Brentford első góljánál Konaté és Van Dijk borzalmasan védekezett

– mondta Cole, aki szerint a csapat hátul teljesen szétesett - írta a Magyar Nemzet.

Steve McManaman, a Liverpool korábbi legendás középpályása sem fogalmazott enyhébben:

A Liverpool nagyon kaotikus, teljesen szétesett időnként. Kerkez borzasztó gyenge volt, Wirtz pedig erőtlen.

Arne Slot vezetőedző a második félidő közepén le is cserélte Kerkezt, aki addigra már sárga lapot is begyűjtött. A helyére érkező Andy Robertsont az angol sajtó azonnal visszakövetelte a kezdőcsapatba. A Daily Mail például úgy fogalmazott: 

Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen.

Kerkez Milos első gólja Liverpoolban

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu