11 órán át volt halott a férfi - elárulta mit látott a túlvilágon

Egy férfi, aki több mint 11 órán át klinikailag halott volt, őszintén beszélt arról, amit állítása szerint a mennyben látott. Azonban állítása szerint nem volt minden olyan nyugodt, mint azt mások állítják, sőt egy hátborzongató dologgal találta magát szemben.

Jim Woodford, egy kanadai pilóta és üzletember, aki soha nem jellemezte magát vallásos emberként, elárulta, hogy halálközeli élménye azután következett be, hogy véletlenül túl sok vényköteles gyógyszert vett be, miközben egyedül parkolt egy mezőn, és a naplementét nézte. A tüdeje görcsbe rándult, elvesztette az eszméletét, és a testét csak másnap reggel találták meg, amikor a hullamerevség már beállt.

Jimet a New Brunswick tartományban lévő Fredericton kórházába szállították, ahol klinikailag halottnak nyilvánították. Az orvosok azt mondták a feleségének, Lorraine-nek, hogy ha túléli, nagy valószínűséggel vegetatív állapotban marad. Bár 11 órán át volt eszméletlen, amikor felébredt, rengeteg mondanivalója volt.

11 órán át volt halott, ezalatt egy rendkívül kalandos utat tett meg

Jim abban a pillanatban, ahogy meghalt, a krónikus fájdalom, amivel együtt élt, teljesen eltűnt. Úgy szállt ki a teherautójából, mintha újra húszéves lenne, mielőtt megfordult, és észrevette, hogy valaki a kormánykerékre görnyedt. Ő maga volt az.

Ezután emelkedni kezdett a levegőbe, amit pilótaként mélyen nyugtalanítónak talált. Becslése szerint körülbelül 360 méter magasra ért, mielőtt áthúzták egy 18 méteres aranygyűrűn az égbolton, és egy fényalagútba került.

Jim azt állítja, hogy egy ködbe burkolózó portálon lépett ki a fűre, ahol minden szálnak megvolt a saját belső fénye. A virágoknak olyan színeik voltak, amelyeknek, nincs nevük egyetlen nyelven sem. A hangnak is volt színe, de a színnek is volt hangja.

Távolabb tekintve látta azt, amit a szent városnak hitt: arany utcákat, hatalmas zöld területeket és több százezer embert, akiken semmi fájdalom nem látszott. Azt mondja, hogy az újonnan érkezett lelkeket családtagjai körbevezették, és úgy mutatták meg nekik a helyet, mint a fővárosba látogató turistáknak.