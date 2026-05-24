11 órán át volt halott a férfi - elárulta mit látott a túlvilágon
Jézus és az angyalok mellett valami hátborzongató bukkant fel. Bár 11 órán át volt halott, hosszú utat tett meg a férfi.
Egy férfi, aki több mint 11 órán át klinikailag halott volt, őszintén beszélt arról, amit állítása szerint a mennyben látott. Azonban állítása szerint nem volt minden olyan nyugodt, mint azt mások állítják, sőt egy hátborzongató dologgal találta magát szemben.
Jim Woodford, egy kanadai pilóta és üzletember, aki soha nem jellemezte magát vallásos emberként, elárulta, hogy halálközeli élménye azután következett be, hogy véletlenül túl sok vényköteles gyógyszert vett be, miközben egyedül parkolt egy mezőn, és a naplementét nézte. A tüdeje görcsbe rándult, elvesztette az eszméletét, és a testét csak másnap reggel találták meg, amikor a hullamerevség már beállt.
Jimet a New Brunswick tartományban lévő Fredericton kórházába szállították, ahol klinikailag halottnak nyilvánították. Az orvosok azt mondták a feleségének, Lorraine-nek, hogy ha túléli, nagy valószínűséggel vegetatív állapotban marad. Bár 11 órán át volt eszméletlen, amikor felébredt, rengeteg mondanivalója volt.
11 órán át volt halott, ezalatt egy rendkívül kalandos utat tett meg
Jim abban a pillanatban, ahogy meghalt, a krónikus fájdalom, amivel együtt élt, teljesen eltűnt. Úgy szállt ki a teherautójából, mintha újra húszéves lenne, mielőtt megfordult, és észrevette, hogy valaki a kormánykerékre görnyedt. Ő maga volt az.
Ezután emelkedni kezdett a levegőbe, amit pilótaként mélyen nyugtalanítónak talált. Becslése szerint körülbelül 360 méter magasra ért, mielőtt áthúzták egy 18 méteres aranygyűrűn az égbolton, és egy fényalagútba került.
Jim azt állítja, hogy egy ködbe burkolózó portálon lépett ki a fűre, ahol minden szálnak megvolt a saját belső fénye. A virágoknak olyan színeik voltak, amelyeknek, nincs nevük egyetlen nyelven sem. A hangnak is volt színe, de a színnek is volt hangja.
Távolabb tekintve látta azt, amit a szent városnak hitt: arany utcákat, hatalmas zöld területeket és több százezer embert, akiken semmi fájdalom nem látszott. Azt mondja, hogy az újonnan érkezett lelkeket családtagjai körbevezették, és úgy mutatták meg nekik a helyet, mint a fővárosba látogató turistáknak.
Három angyal jött elébe. Állítása szerint születése óta a saját őrangyala volt a nevéhez rendelve.
Azonban az idilli jelenet nem tartott sokáig. Ahogy Jim ott állt és gyönyörködött a kilátásban, mellette a buja zöld fű megbarnult, majd elszenesedett, és egy kanyonba zuhant. A mélyből először úgy látta, mintha egy távoli tábortűz égne. Aztán rájött, hogy egy hatalmas ajtó az, amely csikorogva nyílik ki. Ami kijött rajta, óriási volt. Ember alakú, de teljes egészében lángolt.
Ez a valami olyan gyorsan jött fel... Felhő és sötétség vette körül, és a rothadás szaga
- mesélte a férfi.
Jim hallotta a sikolyokat, de nem a lényből jöttek, hanem annak testéből, mintha lelkeket nyelt volna el. „Jim, gyere hozzánk. Vártunk rád. Eljött a te időd velünk” - szólította nevén a közeledő lény, azonban a férfi nem hallgatott rá, és Istentől kért segítséget. Végül z anyaglok egy fénysugarat lőttek az entitásra, ami visszahátrált a gödörbe.
Jim ezután találkozott egy alakkal, akiről úgy hiszi, Jézus volt: egy domboldalon ült, könyvből olvasott, és arany fény áradt belőle. „Fiam, még nem jött el az időd. Menj vissza, és mondd el testvéreidnek a csodákat, amelyeket megmutattunk neked” - mondta neki Isten.
Végül a férfi ordítva ébredt fel a intenzív osztályon, feleségének pedig csak annyit mondott: „Lorraine, láttam Jézust, és Jézusnak vannak lovai, és visszajöttem” - idézte szavait az Unilad.
