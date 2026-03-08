RETRO RÁDIÓ

Így fogadta Szandi, hogy nagymama lesz

Több részletet is elárulta a pici érkezéséről és a nagyszülőségről is beszélt Szandi.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.08. 14:00
Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Bogdán Blanka, Szandi lánya boldogan osztotta meg a hírt közösségi oldalán, miszerint nemsokára anyai örömök elé néz. 

Szandi a nagymamaságról mesélt
Szandi a nagymamaságról mesélt / Fotó: MTVA / CSÖNDÖR KINGA

Bogdán Blanka mindössze 25 évesen bejelentette, hogy első gyermekét várja. A kisbaba idén szeptemberben fog világra jönni. Szandi pedig mint büszke nagymama kürtölte világgá az örömhírt. Az énekesnő bejegyzéséből kiderült, hogy karácsonyra kapta meg élete legnagyobb ajándékát, a hírt az unoka érkezéséről. Amit eddig lánya kérésére titokban tartottak, pedig ő alig bírta visszafogni magát, hogy el ne büszkélkedjen vele. 

Karácsonykor a legszebb ajándékot kaptuk, amit egy szülő kaphat.🙏🏼 Nagyon nehezen tudtam magamban tartani, de ma már végre világgá kürtölhetem: szeptemberben Nagymama leszek!!!

– írta Szandi a videóhoz, amit Bogdán Blanka is megosztott a közösségi oldalán. 

Íme, Szandi posztja:

 

