Így fogadta Szandi, hogy nagymama lesz
Több részletet is elárulta a pici érkezéséről és a nagyszülőségről is beszélt Szandi.
Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Bogdán Blanka, Szandi lánya boldogan osztotta meg a hírt közösségi oldalán, miszerint nemsokára anyai örömök elé néz.
Szandi a nagymamaságról mesélt
Bogdán Blanka mindössze 25 évesen bejelentette, hogy első gyermekét várja. A kisbaba idén szeptemberben fog világra jönni. Szandi pedig mint büszke nagymama kürtölte világgá az örömhírt. Az énekesnő bejegyzéséből kiderült, hogy karácsonyra kapta meg élete legnagyobb ajándékát, a hírt az unoka érkezéséről. Amit eddig lánya kérésére titokban tartottak, pedig ő alig bírta visszafogni magát, hogy el ne büszkélkedjen vele.
Karácsonykor a legszebb ajándékot kaptuk, amit egy szülő kaphat.🙏🏼 Nagyon nehezen tudtam magamban tartani, de ma már végre világgá kürtölhetem: szeptemberben Nagymama leszek!!!
– írta Szandi a videóhoz, amit Bogdán Blanka is megosztott a közösségi oldalán.
Íme, Szandi posztja:
