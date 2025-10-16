Horváth Éva odavan az egzotikus állatokért

Horváth Éva gyermekkora óta rajong a különleges állatokért. Édesapja, aki tengerészként dolgozott, egyszer meglepte őt afrikai útja után egy kaméleonnal. Éva volt az első, aki ilyen egzotikus állat gazdájának mondhatta magát Magyarországon.

Horváth Éva az egzotikus állatokért rajong (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Éva három kaméleont tartott otthonában

A Miss World Hungary győztese első televíziós szereplését is ennek köszönhette, 15 évesen a Kuckó című magazinműsorban mutatta meg házi kedvencét, Karcsit. Éva később még két kaméleon tulajdonosa lett, az egyiket Kamillának, a másikat Leónak nevezte el.

Nálunk szabadtartásban voltak a kaméleonok. Hatalmas növényeink voltak, azokon heverésztek. Amikor hazamentünk az iskolából, vagy a munkából, az volt a program, hogy kerestük őket. Néha kiszöktek, néha a házban találtunk rájuk, de előfordult az is, hogy kimásztak az erkélyre és leestek, rá a szemközti fára. Akkor mentünk és leszedtük őket. Egyébként nagyon boldogan és sokáig éltek nálunk.

Horváth Éva gyermekeinek is engedné, hogy különleges állatokat tartsanak

Az Éden Hotel műsorvezetője, habár már nem tart otthon hüllőket, a gyermekeinek megengedné, hogy különleges állataik legyenek. Nem olyan régen ellátogattak egy egzotikus állatvásárra és kiállításra, ahol repülő mókusokat, szurikátákat és baglyokat simogattak.

„Engedném a gyerekeimnek persze. De egy terráriumnak azért a gondozása nehéz feladat. Van egy súlya, emiatt nehéz hordozni. Rendszeresen ki kell takarítani, télen pedig fűteni kell az állatoknak” – mesélte lapunknak a modell.

Régen az volt a legnehezebb, hogy honnan szerezzünk be tücsköket. Akkor még csak az állatkert árult ilyeneket, most már ez azért könnyebb, az állatkereskedésekben is meg lehet venni. Sokan irtóznak attól, hogy a kígyóknak például egeret kell adni, nem mindenki szereti látni, hogy egy cuki kis egeret eszik egy kígyó. Azt hozzá kell tenni, hogy én hüllő- és rovarmániás vagyok, imádom őket, de azt gondolom, hogy ezeknek az állatoknak a tartásával a szülők vesznek egy jó nagy gondot a nyakukba.

Horváth Évának egyébként még tart a rehabilitációs kezelése a tavalyi motorbalesete után, de nem kizárt, hogy egyszer újra rászánja magát egy különleges háziállat gondozására.