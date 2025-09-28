Horváth Éva a tragikus balesetéről: „Okkal történt velem ez az egész!”

Horváth Éva, a volt szépségkirálynő súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, mely komoly egészségügyi és lelki következményekkel járt.

Horváth Éva / Fotó: MW

Horváth Éva balesetének részletei

Horváth Éva 2024 novemberében szenvedett motorbalesetet, melynek következtében nyílt lábszár- és bokatörése lett. A baleset után azonnal kórházba szállították, ahol több műtéten is átesett. A baleset után fellépő e. coli-fertőzés tovább bonyolította a gyógyulását. Az orvosok kezdetben azt mondták, fennáll a veszélye annak, hogy amputálni kell a lábát, ám ezt a szörnyű lehetőséget végül sikerült elkerülnie.

Gyógyulás és rehabilitáció

Éva négy hónapot töltött kórházban, ahol folyamatosan kezeléseken esett át. Gyógyulása során a természetgyógyászat eszközeit is alkalmazta, ami segítette a felépülését. Jelenleg a bokájának csontosodására vár, és ha ez megtörténik, megkezdődhet a rehabilitációja. Éva elmondta, hogy a baleset óta sokat változott az élete, és a nehézségek ellenére próbál pozitívan hozzáállni a jelenlegi helyzethez. A baleset nemcsak fizikai, hanem lelki megpróbáltatásokat is hozott az életébe. A szülei segítenek neki a mindennapokban, de a családi helyzetét nehezen éli meg, a gyerekek édesapjával való kapcsolata ugyanis feszültté vált a baleset következtében. A gyerekei hiánya pedig különösen megviseli, mivel ők Balin élnek, és csak az interneten keresztül tudják tartani a kapcsolatot.

Horváth Éva balesete és a felépülése során tanúsított kitartása sokak számára lehet inspiráló példa. Reméljük, hogy a rehabilitációja sikeres lesz, és hamarosan teljesen felépülhet. Horváth Éva jól van! Őszintén mosolyog, lefogyott, és bár járni még nem tud, máris tele van tervekkel. Erről a Tények Plusz műsorában mesélt:

„Voltam én a balesetem előtt, és a balesetem után én most egy teljesen más ember vagyok” – vallotta be.

„Nekem is volt a kórházban egy olyan pontom, amikor elkezdtem a negatív dolgokat nézni. Elkezdtem utánaolvasni a negatív dolgoknak. (...) A nővérkék már meg is jegyezték, hogy jó lenne, ha egyszer dühöngenék a kórházban. Vagy úgy tényleg kiadnék, hogy üvöltenék, hogy bármi más is történne. De én úgy voltam vele, hogy az engem nem vinne előre” – mesélte Horváth Éva, akiben egy nagyon fontos folyamat indult el a gyógyulásával egy időben.