Horváth Éva a tragikus balesetéről: „Okkal történt velem ez az egész!”

Balesete spirituális hátteréről beszélt Horváth Éva: ebben látja a legfőbb okot, amiért a balesetének meg kellett történnie.
Horváth Éva, a volt szépségkirálynő súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, mely komoly egészségügyi és lelki következményekkel járt.
Horváth Éva 2024 novemberében szenvedett motorbalesetet, melynek következtében nyílt lábszár- és bokatörése lett. A baleset után azonnal kórházba szállították, ahol több műtéten is átesett. A baleset után fellépő e. coli-fertőzés tovább bonyolította a gyógyulását. Az orvosok kezdetben azt mondták, fennáll a veszélye annak, hogy amputálni kell a lábát, ám ezt a szörnyű lehetőséget végül sikerült elkerülnie.
Éva négy hónapot töltött kórházban, ahol folyamatosan kezeléseken esett át. Gyógyulása során a természetgyógyászat eszközeit is alkalmazta, ami segítette a felépülését. Jelenleg a bokájának csontosodására vár, és ha ez megtörténik, megkezdődhet a rehabilitációja. Éva elmondta, hogy a baleset óta sokat változott az élete, és a nehézségek ellenére próbál pozitívan hozzáállni a jelenlegi helyzethez. A baleset nemcsak fizikai, hanem lelki megpróbáltatásokat is hozott az életébe. A szülei segítenek neki a mindennapokban, de a családi helyzetét nehezen éli meg, a gyerekek édesapjával való kapcsolata ugyanis feszültté vált a baleset következtében. A gyerekei hiánya pedig különösen megviseli, mivel ők Balin élnek, és csak az interneten keresztül tudják tartani a kapcsolatot.
Horváth Éva balesete és a felépülése során tanúsított kitartása sokak számára lehet inspiráló példa. Reméljük, hogy a rehabilitációja sikeres lesz, és hamarosan teljesen felépülhet. Horváth Éva jól van! Őszintén mosolyog, lefogyott, és bár járni még nem tud, máris tele van tervekkel. Erről a Tények Plusz műsorában mesélt:
„Voltam én a balesetem előtt, és a balesetem után én most egy teljesen más ember vagyok” – vallotta be.
„Nekem is volt a kórházban egy olyan pontom, amikor elkezdtem a negatív dolgokat nézni. Elkezdtem utánaolvasni a negatív dolgoknak. (...) A nővérkék már meg is jegyezték, hogy jó lenne, ha egyszer dühöngenék a kórházban. Vagy úgy tényleg kiadnék, hogy üvöltenék, hogy bármi más is történne. De én úgy voltam vele, hogy az engem nem vinne előre” – mesélte Horváth Éva, akiben egy nagyon fontos folyamat indult el a gyógyulásával egy időben.
„Egyébként én egy olyat fejlődtem szellemileg, lelkileg, hogy például amikor beszélgetek emberekkel, akkor érzékelem rajtuk, hogy ők jelenleg milyen fejlettségi szinten vannak, vagy hogy esetleg még mire lenne szükségük az életükben. Tehát tényleg elkezdtem ebbe az irányba nyitni. Ez is lehet az oka annak, hogy megtörtént ez a baleset. Hogy én más embereken segítsek, más embereknek adjak energiát, más embereket gyógyítsak majd a későbbiekben. Illetve volt egy másik ok is egyébként, de erről most még nem szeretnék beszélni” – zárta mondanivalóját Éva.
