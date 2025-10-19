Vidéki álomélet: Magyar sztárok, akik otthagyták a város zaját a nyugalomért
Egyre több hazai híresség dönt úgy, hogy hátrahagyja a főváros rohanó mindennapjait, és vidéken kezd új életet. Pumped Gabo, Singh Viki, Horváth Éva és Nánásiék mind megtalálták a maguk földi paradicsomát, a csillogás helyett a csend, a természet és a szabadság vált életük főszereplőjévé.
A városi élet forgataga, a folyamatos rohanás és a zaj sok sztárt megvisel. Egyre többen érzik úgy, hogy eljött az idő a váltásra: a csillogó reflektorokat madárcsicsergésre, a forgalmas sugárutakat kanyargó földutakra cserélik. Pumped Gabo, Singh Viki, Horváth Éva és a Nánási család is rátalált arra az életformára, amelyben a természet közelsége, a kert és a nyugalom vált a mindennapok részévé.
Horváth Éva: Kertészkedés és új hivatás
A korábbi modell és műsorvezető a reflektorokat veteményesre cserélte. Horváth Éva otthonában minden megterem: a cukkinitől az eperig, a krumplitól a paradicsomig. Az édesapja segít gondozni a telket, amikor ő éppen kezelésen vagy családi programon van. A kétgyermekes édesanya annyira megszerette a vidéki életet, hogy aranykalászos gazda képesítést is szerzett. Éva szerint a kertészkedés nemcsak munka, hanem terápia is, és nem cserélné vissza a nyugalmat a városi zajra.
Pumped Gabo: „Elég volt a zajból”
Pumped Gabo a Borsnak mesélte még régebben, hogy végleg hátat fordított a fővárosnak, és egy alig négyszáz lelkes Heves vármegyei faluban, Mónosbélen kezdett új életet.
Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van
– fogalmazott a korábbi partikirály, aki ma már eperpalánták és fűrészpor között építi jövőjét.
„Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon” – mondta nevetve.
A városi pörgést gazdálkodásra, a partik világát pedig csendes, kétkezi munkára cserélte. Bár nem mindig egyszerű – „Volt, hogy 11 fok volt a házban, amikor hazaértem, és a kályhával kellett fűtenem” – mégis boldog: „Ez itt a földi mennyország kapuja” – vallja Gabo.
Singh Viki: Álomkert, kutya és falusi nyugalom
Az énekesnő tavaly költözött be álmai otthonába, ahol minden apró részletet saját maga álmodott meg.
Mindent én rendeztem be itthon. Alkotóművész vagyok, ezért úgy gondolom, van szemem hozzá
– mondta a hot! magazinnak.
A ház felújítása még nem ért véget, de Singh Viki imádja az új környezetet. Tavasszal nagy tervei vannak: szeretné óriási tolóajtókkal megnyitni a nappalit a kert felé, hogy minden reggel kiléphessen a teraszra, a természetbe
„Gyerekkorom óta albérletből albérletbe költöztem. Soha nem éreztem azt, hogy valami igazán az otthonom lenne. Most végre megvan ez a biztonságérzet. Nem függök senkitől, mindent magam értem el és erre büszke vagyok” – mondta Viki, aki azóta is boldogan él vidéki házában.
Nánásiék: Tyúkok, tengerpart-hangulat és családi fészek
Ördög Nóra és Nánási Pál szintén megtapasztalták, milyen jót tesz a lelki békének a természet közelsége. A házaspár Balatonakarattyán talált rá a saját kis világára, ahol egy hangulatos kisbolt és családi otthon is működik. Mostanra a főhadiszállásuk egy régi kazánházból átalakított stúdió lett, ahol egyszerre dolgoznak és élnek.
„A diósdi házunkat épp teljesen átépítjük, így már több mint egy éve itt lakunk. Még a felújítás elején tartunk, de nagyon szeretjük ezt a helyet” – mesélte Nánási Pál.
A vidékre költözés nemcsak életforma, hanem szemléletváltás is. A sztárok egyre inkább felismerik, hogy a nyugalom, a természet és az egyszerűség legalább annyira értékes, mint a városi siker. Ahogy Pumped Gabo fogalmazott: „A természetben az ember önmagát is jobban megtalálja.”
