Vidéki álomélet: Magyar sztárok, akik otthagyták a város zaját a nyugalomért

A városi élet forgataga, a folyamatos rohanás és a zaj sok sztárt megvisel. Egyre többen érzik úgy, hogy eljött az idő a váltásra: a csillogó reflektorokat madárcsicsergésre, a forgalmas sugárutakat kanyargó földutakra cserélik. Pumped Gabo, Singh Viki, Horváth Éva és a Nánási család is rátalált arra az életformára, amelyben a természet közelsége, a kert és a nyugalom vált a mindennapok részévé.

Horváth Éva balesete óta próbál minél gyorsabban felépülni (Fotó: MW archívum)

Horváth Éva: Kertészkedés és új hivatás

A korábbi modell és műsorvezető a reflektorokat veteményesre cserélte. Horváth Éva otthonában minden megterem: a cukkinitől az eperig, a krumplitól a paradicsomig. Az édesapja segít gondozni a telket, amikor ő éppen kezelésen vagy családi programon van. A kétgyermekes édesanya annyira megszerette a vidéki életet, hogy aranykalászos gazda képesítést is szerzett. Éva szerint a kertészkedés nemcsak munka, hanem terápia is, és nem cserélné vissza a nyugalmat a városi zajra.

Pumped Gabo barátnőjével közösen élvezik a vidéki hangulatot (Fotó: TV2)

Pumped Gabo: „Elég volt a zajból”

Pumped Gabo a Borsnak mesélte még régebben, hogy végleg hátat fordított a fővárosnak, és egy alig négyszáz lelkes Heves vármegyei faluban, Mónosbélen kezdett új életet.

Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van

– fogalmazott a korábbi partikirály, aki ma már eperpalánták és fűrészpor között építi jövőjét.



„Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon” – mondta nevetve.

A városi pörgést gazdálkodásra, a partik világát pedig csendes, kétkezi munkára cserélte. Bár nem mindig egyszerű – „Volt, hogy 11 fok volt a házban, amikor hazaértem, és a kályhával kellett fűtenem” – mégis boldog: „Ez itt a földi mennyország kapuja” – vallja Gabo.

Singh Viki elköltözött egy gyönyörű kis vidéki házba (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Singh Viki: Álomkert, kutya és falusi nyugalom

Az énekesnő tavaly költözött be álmai otthonába, ahol minden apró részletet saját maga álmodott meg.

Mindent én rendeztem be itthon. Alkotóművész vagyok, ezért úgy gondolom, van szemem hozzá

– mondta a hot! magazinnak.

A ház felújítása még nem ért véget, de Singh Viki imádja az új környezetet. Tavasszal nagy tervei vannak: szeretné óriási tolóajtókkal megnyitni a nappalit a kert felé, hogy minden reggel kiléphessen a teraszra, a természetbe