Orbán Viktor: Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról
A művész 82 éves korában hunyt el.
Orbán Viktor mély megrendüléssel reagált Balázs Péter színművész halálára.
Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!
- írta le Facebook-posztjában Orbán Viktor.
Ahogy azt korábban megírtuk, Balázs Péter színművész szerdán, 82 éves korában hunyt el.
