Orbán Viktor: Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról

A művész 82 éves korában hunyt el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 11:24
Módosítva: 2025.12.10. 11:37
Orbán Viktor mély megrendüléssel reagált Balázs Péter színművész halálára.

Orbán Viktor és Balázs Péter. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!

- írta le Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Ahogy azt korábban megírtuk, Balázs Péter színművész szerdán, 82 éves korában hunyt el.

 

