„Elfoglaltak vagytok a nagy nap szervezésével” – Mikes Anna máris visszasírja a múltat

Abban igazad van, hogy az idő kissé elfelejtette, hogy május van a tavasz legszebb hónapja! Amit ott átéltetek az feledteti talán ezt is és ha rágondolsz úgy is melegség tölt el! Bennünket úgy szintén ha jelentkezel és újból megnézzük amit velünk megosztottatok. Fogtok TI még rengeteg helyre utazni ahol élvezhetitek a napsütést a tenger simogató hullámait és egymás boldog társaságát! Most elfoglaltak vagytok a nagy nap szervezésével, amit mi is nagyon várunk. Te a szépségeddel és kedvességeddel mindenki szívébe melegséget váltasz ki