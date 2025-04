Mi történt? Krausz Gábor teljesen megváltozott, alig ismertek rá a rajongók!

Mint azt már bizonyára sokan tudják, Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars negyedik évadában ismerte meg egymást, a szerelmük pedig azóta is töretlen.

Közös fotóval üzent Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Havran Zoltán

Mi több, a kapcsolatuk az év elején szintet lépett, miután a séf megkérte a táncosnő kezét a Maldív-szigeteken. Krausz Gábor és Mikes Anna nemrégiben ismét elhagyták az országot: Ausztria felé vették az irányt, a hegyekből pedig több romantikus fotót is megosztottak. Az Instagramra feltöltött további képekből az is kiderült, hogy nincsenek egyedül, hiszen legjobb barátaik is velük tartottak a kiruccanásra.

Mert ahogy süt a nap az égen…

- írták sejtelemesen a közös fotó mellé, a kommentszekcióba pedig csakhamar számtalan hozzászólás érkezett: az egyik követő például arra hívta fel a figyelmet, mennyire megváltozott a sztárséf.

Nagyon jó kikapcsolódást! Gábor mostanság nagyon jól néz ki! Megfiatalodott a gyönyörű Anna mellett! Imádlak Benneteket! Már nagyon várom a Nagy napot!

- üzente a lelkes rajongó.

Mutatjuk Krausz Gábor és Mikes Anna lapozható bejegyzését: