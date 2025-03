Váratlan döntést hoztak Weisz Fanniék: elhagyják az országot

Weisz Fanni az utóbbi időben kétszer is megjárta a kórházat, hiszen előbb, még tavaly év végén életet adott első gyermekének, majd a múlt hónapban egy zavaró anyajegy eltávolítása miatt kellett felkeresnie az egészségügyi intézményt.

Weisz Fanni a családjával együtt elhagyta az országot / Fotó: Gabe / Metropol

Ám azóta minden rendben van. Sőt, olyannyira, hogy a korábbi szépségkirálynő máris elhagyja az országot a családjával. Weisz Fanniék már a kocsiba is bepakoltak, és Ausztria felé veszik az irányt, ahol valószínűleg majd síelésre is sor fog kerülni. A rajongóknak nem kell megijedniük, mindössze csak egy rövid kiruccanásról van szó, és utána újra hazatérnek. Az elmúlt időszak izgalmai után pedig rá is fér a pihenés a csinos modellre.

Irány Ausztria! Azta már hárman megyünk

– olvasható Weisz Fanni 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában.