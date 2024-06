Taylor Swift kinézte magának Vilmos herceget: egyértelmű álláspontot foglalt

Világraszóló testvérháború alakult ki III. Károly király és a megboldogult Diana hercegné két fia között. Vilmos herceg és Harry viszálykodása nemcsak a brit királyi család tagjaira van hatással, közös ismerőseik is kénytelenek voltak eldönteni, kinek a pártját fogják ezentúl.

Ezen a 2017-es fotón még látszik a jó testvéri kapcsolat Vilmos herceg és Harry között, Meghan felbukkanásával azonban megromlott a testvéri viszony Fotó: James Whatling / MEGA

Taylor Swift térfelet választott

Taylor Swift napjaink egyik legnépszerűbb énekesnője, s ahogy azt lapunk is megírta, a hétvégén a nagyszabású londoni koncertjén ott bulizott Vilmos herceg és két nagyobbik gyermeke, György herceg és Sarolta is. Az énekesnő még egy szelfit is lőtt a backstage-ben az egyértelműen VIP-nak számító rajongókkal.

Az amerikai énekesnő azonban nem ilyen előzékeny a brit királyi család minden tagjával. Míg Vilmos kedvéért boldogan váltott néhány szót a királyi csemetékkel, addig a megboldogult Diana hercegné másik fiáért már nem dobott el mindent, sőt.

Harry herceg felesége, Meghan is szeretett volna kapcsolatba lépni a világszerte imádott énekesnővel, ám kosarat kapott tőle. Meghan ugyanis tavaly elhívta Taylort az akkor még futó Archetype című podcastjébe. A brit királyi családból kitaszított exszínésznő kézzel írt levelet neki, bizonyára gyöngybetűkkel, hiszen mestere a kalligráfiának, azaz a szépírásnak. Ráadásul akkoriban egy interjúban az is kihangsúlyozta, hogy többször is járt már Taylor Swift koncerten. Azonban hiába minden igyekezet, Taylor nem élt a lehetőséggel, nemet mondott a meghívásra a beszélgetésre.

„Úgy fest, Taylor a »walesi csapat« mellett áll” – fogalmazott egy bennfentes.