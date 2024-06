Megőrül az internet népe Vilmosért: így még biztosan sosem láttad a walesi herceget!

Június 21-én töltötte be 42. életévét a walesi herceg, Vilmos. A brit királyi család, főleg az utóbbi időben, sok nehézségen és szomorúságon ment keresztül, miután az uralkodó, III. Károlynál és Vilmos herceg feleségénél, Katalinnál is rákot diagnosztizáltak, a küzdelem pedig továbbra sem ért véget. Az évek során azonban rengeteg boldog pillanatban is volt részük - ezekről még korábban megemlékeztünk. Nemrég pedig a trónörökös egyenesen felrobbantotta az internetet azzal a videóval, amelyen egy szemfüles rajongó örökítette azt, hogyan rázta Vilmos egy Taylor Swift-koncerten.

Nem semmi videó látott napvilágot Vilmos hercegről! / Fotó: ZUMAPRESS.com

A walesi herceg két idősebb gyermekével, Györggyel és Saroltával vett részt a népszerű énekesnő The Eras Tour koncertsorozatának első állomásán Londonban, a Wembley stadionban, a kulisszák mögött pedig néhány közös fotót is készítettek. Ezeket a fényképeket később Vilmos és Taylor Swift is megosztotta a közösségi oldalán, ám az igazi szenzációt az a videófelvétel jelentette, amelyen az látható, ahogy a herceg önfeledten táncol az énekesnő Shake It Off című slágerére.

A videó alatti kommentszekcióban az internetezők le voltak nyűgözve Vilmos lazaságától, és többen kijelentették, ez a legnagyszerűbb felvétel, amely valaha napvilágot látott a walesi hercegről - írja a Life.hu