Mindent összezavartak: Harry és Meghan döntése megváltoztatta a történelem menetét

A sussexi hercegi pár, Harry herceg és Meghan Markle évek óta nem aktív, dolgozó tagjai a királyi családnak: a házaspár még 2020-ban mondott le a vezető királyi szerepéről, és költözött Amerikába, hogy új életet kezdjen. A sussexiek azóta is a kaliforniai Montecitóban élnek, a kapcsolatuk a királyi család többi tagjával pedig finoman szólva is viharossá vált, mivel Harry és Meghan az elmúlt években többször is nyilvánosan kritizálta őket, majd a herceg egy további, bennfentes titkokat leleplező életrajzi könyvet is kiadatott Tartalék címmel. Azzal pedig, hogy maguk mögött hagyták a királyi családot, a szakértő szerint az egész történelem menetét megváltoztatták.

Átírta a történelem menetét Harry és Meghan Markle – állítja a királyi szakértő (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / afp)

A királyi szakértő, Richard Eden úgy véli, azzal, hogy a sussexiek kiléptek a királyi családból, teljesen összezavarták a brit uralkodó, III. Károly terveit, aki azóta is küzd Harryék kiesése miatt.

Amikor Károly király a lecsupaszított monarchia terveit dolgozta ki, Harry herceg kulcsszerepet játszott volna bennük. Harry és Meghan döntése, hogy búcsút int a monarchiának, romba döntötték a király terveit. Harryék fontos szerepet töltöttek volna be, megosztva a feladatokat és a védnökséget Vilmossal és Katalinnal

– magyarázta el Richard Eden a Mirror beszámolója szerint.