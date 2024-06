Végleg magára maradt: Harry herceg ezzel a húzásával túl messzire ment

Úgy tűnik, baj van. Harry herceg a királyi család egyik szakértője szerint magára maradt a Kamilla királynőt ért sorozatos beszólásai miatt.

A bennfentes szerint Harry túllőtt a célon, tette miatt végleg magára maradhat (Fotó: GETTY IMAGES)

Nem titok, hogy a herceg nem ápol szoros kapcsolatot a mostohaanyjával, és a tavaly megjelent Tartalék (Spare) című memoárjával csak tovább nőtt a szakadék közöttük.

Christopher Andersen szerint III. Károly király képtelen megbocsátani fiának az árulást jelentő könyv óta.

Azt hiszem, az embereknek fel kell ismerniük, hogy az egyetlen dolog, amit Károly megbocsáthatatlannak tart, az a Kamillával szembeni kritika

– mondta Andersen, a The King című könyv szerzője.

Kamillát nem lehet kritizálni a király szemében. Harry pedig elég lesújtó dolgokat állított róla. Világossá tette, hogy szerinte mindvégig ő volt a »gonosztevő«

– mondta.

Bár Harry és felesége, Meghan Markle állítólag finom kísérleteket tett már a békülés felé, Andersen állítása szerint erőfeszítéseik hiábavalók.

Azt hiszem, a Kamillát ért vádak még mindig zavarják a királyt, és nem tudom, mennyi időre lesz szüksége ahhoz, hogy megbocsásson... Nem hiszem, hogy valaha is meg fognak bocsátani Harrynek ezért. A herceg most magára maradt

– fogalmazott Andersen.

Harry könyvében a számtalan kiteregetett családi belügy között a herceg Kamilla királyné iránti érzelmei is napvilágra kerültek. A könyvben nemcsak gonosztevőnek, de egyenesen veszélyesnek írja le édesapja második feleségét. Harry többek közt azt állította, hogy mostohaanyja a királyi családról szóló történeteket szivárogtatott ki a médiának, hogy fenntartsa az imázsát és növelje népszerűségét. Harry úgy vélte, hogy őt is kiadta a médiának, így feláldozta a királyné a herceget – írja a New York Post. A herceg a Kamillával való találkozásokat az injekcióhoz hasonlította, melyet senki sem szeret, de az ember becsukja a szemét, és túlesik rajta.