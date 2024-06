Harry herceg megdöbbentő vallomást tett

Harry herceg mindössze 12 éves volt, amikor tragikus körülmények között elvesztette szeretett édesanyját, Diana hercegnét. A herceg azóta is magával hordja Diana emlékét és örökségét, ahogy könyvében is leírja döbbenetes vallomását: 27 év elteltével is szörnyen hiányolja őt. Elmondta, bár jólesik neki, hogy édesanyját Teréz anyához és Nelson Mandelához hasonlítják, szerinte Diana nem írható le szavakkal.

Annyi mindenre nem emlékszem, mert nagyon fiatal voltam, amikor elhunyt

– emelte ki megindultan Harry, az viszont élénken él az emlékeiben, hogy Diana nevetése olyan volt, akár a madárcsicsergés, lénye pedig mint egy kecses hattyú egy tavon.

A herceg egy jótékonysági eseményen áprilisban azt is kiemelte, hogy édesanyja mennyire odaadóan támogatta a gyerekeket, a HIV és AIDS betegséggel küzdőket. Ezzel is megmutatva, milyen odaadó és szerethető személyiség is volt, aki imádta a divatot, a zenét, az édességeket. Pont, mint Harry – írja a Mirror.

Az édesanyja hiánya okozta fájdalom az utóbbi időben még inkább felerősödhetett Harry hercegben, aki a család fekete báránya lett. Lázadó kirohanása a királyi udvar ellen sokak szemében árulóvá tette őt, feleségével, Meghan Markle-lel kötött szövetsége pedig még inkább megnehezíti a visszatalálást, kibékülést. Pedig Harry vágyik vissza a családjához, édesapjához, testvéréhez, sógornőjéhez, mi több, ezer szállal kötődik az Egyesült Királysághoz, s örökségét szeretné átadni a gyermekeinek is. Ezzel szemben mondhatni magányosan éli mindennapjait a testvére és az édesapja nélkül a felesége és a gyermekei oldalán, akik miatt egyszerűen képtelen arra, hogy visszaköltözzön Angliába miután Meghan hallani sem akar arról, hogy visszatérjenek a szigetországba. Bizonyára Harryben ezerszer is felmerült a kérdés: mit tenne most az édesanyja, milyen tanácsot, segítő jobbot nyújtana neki, hogy simítaná el a feloldhatatlannak tűnő ellentéteket, miként oldaná meg az áthidalhatatlanak látszó akadályokat?