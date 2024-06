Repül az idő! 3 éves lett Harry herceg tündéri kislánya

Harry herceg és Meghan hercegné kisebbik gyermeke, Lilibet Diana immár 3 éves. A kislánynak jelentőségteljes nevet választottak szülei, hiszen a Lilibet keresztnév II. Erzsébet királynő beceneve volt, így ez egy igazán szeretetteljes tiszteletadás a néhai uralkodó előtt. A hercegnő második keresztnevét pedig természetesen Harry és Vilmos édesanyja Diana hercegné után kapta, akinek tragikus halála örök sebet ejtett a hercegen. Bár nagymamája sajnos sosem láthatta az unokát, dédnagymamája szerencsére igen.

Harry herceg kislányay, Lilibet 3 éves lett (Fotó: The Royal Family Channel)

Lilibetről az első publikus fotó 2021 decemberében jelent meg, ami a család hivatalos karácsonyi fotója volt. A boldog szülők így nyilatkoztak akkor a kis családjukról:

Idén, 2021-ben jött a világra a kislányunk, Lilibet. Archie által ’Mama’ és ’Papa’ lettünk, Lili által pedig család.

A hercegi pár először a karácsonyi fotón mutatta meg a hercegnőt (Fotó: Alexi Lubomirski/ Northfoto)

A büszke édesapa 2022 áprilisában azt is elárulta, hogy az akkor 10 hónap Lili már meg is tette első lépéseit. Sőt, azt is hozzátette, a kislány igyekszik lépést tartani a bátyjával Archie-val. Később Meghan maga is elárulta, cseppet sem könnyű egy totyogó egyévessel és egy örökmozgó három évessel. A kicsi első születésnapján a család az Egyesült Királyságba látogatott, hiszen a hercegi pár már akkor is évek óta Amerikában élt. A hercegnő ekkor találkozhatott először nagyapjával, Károllyal is.

Harry herceg dadája lehet a keresztanya

Lilibetet 2023. március 3-án keresztelték meg, Amerikában. Keresztapja Tyler Perry színész és bár hivatalosan nem erősítették meg, a hírek szerint Alexandra „Tiggy” Pettifer lett a keresztanyja, aki Vilmos és Harry gyerekkori dadusa volt. És bár szülei lemondtak a királyi családban betöltött szerepükről, Harry szeretné megadni a lehetőséget gyermekeinek, hogy ha elég idősek lesznek maguk dönthessenek a titulusukról.