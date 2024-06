Meghan Markle tönkre tette a királyi család egyik tagjának esküvőjét

Egyre több olyan információ lát napvilágot a királyi család háza tájáról, amelyek megmutatják, hogy miért vált Meghan Markle a család fekete bárányává. Most kiderült, hogy a magyarok körében is népszerű yorki hercegné, András herceg ex-felesége, Sarah Ferguson miért nem kedveli Meghant. Történt ugyanis, hogy a yorki hercegné lánya Eugénia hercegnő 2018 októberében boldogan osztotta meg a világgal, hogy egybekelt férjével Jack Brooksbankkal, és az egész családdal szerették volna megünnepelni a nagy napot, és kicsit sütkérezni a média és az emberek jó kívánságai közepette. Ez azonban pillanatok alatt semmissé lett, amikor Meghan Markle kihasználva, hogy mindenki a királyi családra figyel, ugyanazon a napon jelentette be, hogy terhes, Harry herceg első gyermekével.

Sarah Ferguson nagyon haragudott Meghan Markléra, amiért tönkre tette a lánya nagy napját /Fotó: Bors

Érthető okokból az uralkodó család, és a média figyelme is onnantól Meghan Marklével foglalkozott, megfeledkezve róla, hogy Eugénia hercegnő élete legboldogabb napját élte át. Dylan Howard és Andy Tillett királyi szakértők most a családról szóló könyvükben számoltak be róla, hogy Sarah Ferguson ezt sosem bocsájtotta meg Meghannek - idézte a könyvet a DailyStar.

Meghan kigáncsolta Sarah Fergusonékat, amikor úgy döntött, hogy most van az ideális pillanat bejelenteni, hogy terhes. Ellopta a rivaldafényt Eugénia hercegnőtől, aki dühös volt rá, akárcsak az anyja

- írják a könyvben. Ezt erősíti az is, hogy bár Sarah Ferguson élete során többször is találkozott Meghannel, esküvőkön, temetéseken, sőt közös italozásokon is, mégis azt nyilatkozta nemrég egy interjúban pimaszul, hogy nem igazán ismeri Meghant.