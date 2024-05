A rákos hercegné egyértelmű üzenetet küldött Harry és Meghan számára

York hercegnéje, Sarah Ferguson is meghívást kapott a 2024-es cannes-i filmfesztiválra, ahol az amFar gála keretében nyilvánosan szólalt fel. Beszédében a családtagok összetartására és a megbocsátás fontosságára hívta fel a figyelmet. András herceg exfelesége egyértelmű üzenetet fogalmazott meg megszólalásában, amelyet Harry hercegnek és Meghan Markle-nak címezhetett, akik elhidegültek a királyi családbéli rokonaiktól.

Sarah Ferguson fontosnak tartja a megbocsátást Fotó: AFP

A megbocsátás a legfontosabb része a jó családi kapcsolatok fenntartásának. Szerintem a család egysége kulcsfontosságú. Szerintem az élet kulcsa az, hogy támogassuk egymást. A megbocsátás pedig egy nagyszerű dolog. Véleményem szerint fontos a megbocsátás önmagunknak és másoknak is

– idézte a hercegné szavait a Mirror. A lap arról írt, hogy Sarah Ferguson maga is támogatta a rákos Károly királyt, és Katalin hercegnét, miközben maga York hercegnéje is rákkezelésen esik át, ugyanis a korábbi mellrákja után most bőrrákot diagnosztizáltak nála.

Tom Quinn királyi szakértő szerint a hercegné egyértelműen Harryéknek címezhette a szavait:

Ez egyértelmű utalás volt Meghan és Harry viszályára Károllyal és Vilmossal. A hercegnének megvannak a maga nehézségei is, amikkel meg kell küzdenie. Ez utalás lehetett arra is, hogy soha nem hagyta abba a küzdelmét, melynek célja, hogy a király rehabilitálja az exférjét, András herceget. A megbocsátás alatt ő rá is gondolhatott Sarah Ferguson

– zárta sorait a királyi szakértő a lapnak.