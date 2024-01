Hírt adott magáról: így van most a rákdiagnózisa óta a brit hercegné

Nem kezdődött jól az év a brit királyi család tagjainak, többen is megjárták a kórházat az elmúlt hetekben. Sára yorki hercegné most hírt adott az állapotáról.

Sára yorki hercegné újra rákos megbetegedéssel küzd Fotó: SF

Bőrrákkal diagnosztizálták Sára yorki hercegnét

„Jól vagyok, köszönöm” – felelte rajongói kérdésére András herceg volt felesége. A Fergie becenevű előkelőséget tavaly mellrákkal kezelték, majd év elején újabb rossz hírt kapott. Ahogy arról a The Sun is beszámolt: nemrég egy anyajegyet távolítottak el a testéről, a kivizsgálás után pedig kiderült, rosszindulatú melanóma volt, azaz a bőrrák legsúlyosabb formája.

Az alaposabb vizsgálatok még váratnak magukra, a 64 éves Fergie pedig addig is a nyilvánosságtól elvonultan pihen. Tegnap épp az orvosához sietett egy Londonhoz közeli klinikára, az őt felismerő járókelők kérdésére pedig elárulta, jól érzi magát. A szemtanúk szerint kellemesen elcsevegett néhány helyivel, akik jókívánságaikkal árasztották el őt.

Katalint és Károlyt műtötték

Az elmúlt hetekben több aggasztó hír is érkezett a brit királyi család tagjairól. Katalin hercegné hasi műtéten esett át, ami után két hét kórházi lábadozásra ítélték. De nemrég adtak hírt arról is, hogy III. Károly királyt prosztataprobléma miatt műtötték. III. Károly király munkamániás, ezért már visszatérne hivatalos teendőihez, de felesége, Kamilla ezt nem engedi: inkább részt vesz helyette a nyilvános eseményeken, hogy férje addig is pihenjen. A kényes területet érintő beavatkozásról azért adtak számot, hogy felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára.