Orbán Viktor ezt is bevállalta, meglátogatta Dopemant: „Don Vétó a Házban” - Videó

A miniszterelnök elmondta, hogy szerinte a hivalkodás „borzalmas, rossz és ártalmas dolog”, mert szerinte az emberek többségének nem azzal van problémája, hogy vannak, akiknek több, és vannak, akiknek kevesebb pénzük van. Hiszen piacgazdaságban élünk. A baloldalon is vannak gazdag emberek, és senki sem gondolja, hogy csak a jobboldalon lennének – tette hozzá.

„Nem ez a probléma lényege. Ha a gazdagok betartják azt a három szabályt, hogy tisztelik a törvényeket, befizetik az adókat, és munkát adnak az embereknek, akkor nagyjából meg lehet békélni azzal, hogy létezik anyagi egyenlőtlenség” – fogalmazott.

Amit viszont a magyar ember joggal nem tűr, az a hivalkodás, amikor az arcába tolják, hogy „nekem van”. Ebben igazuk is van, mert ez a magyar mentalitással, ösztönvilággal teljesen ellentétes.

„Engem is megpróbálnak abba a helyzetbe hozni, hogy kastélytulajdonosnak állítsanak be, ami ostobaság, mert így akarnak az emberek ellen fordítani. Pedig nekem nincs kastélyom, és nem is úgy élek. Ezzel szemben nem mondhatom el mindenkiről a jobboldalon, hogy ezt megértené”.

A miniszterelnök elismerte, a hivalkodás néha megjelenik, és ez baj. Itt önreflexióra van szükség. Viselkedni kell – nem általánosságban, hanem abban a közösségben, amelyhez tartozol. A magyaroknak vannak elvárásaik: azt várják, hogy az legyen a vezető, aki a legjobb, ugyanakkor közülük való. Egyszerre várják el, hogy legyél a legjobb, és legyél egy közülük. Ezt tudomásul kell venni. A hivalkodás, ami Amerikában erény, Magyarországon hiba.

„A mi világunk nem ilyen; egy kicsit keletiesebb, törzsibb jellegű. Hihetetlenül szabadságszerető, de ugyanakkor szabályszerető is. Azt várja el, hogy ne told az ember képébe, hogy neked mennyi van, ha neki nincs” – fogalmazott a miniszterelnök.