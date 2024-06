„A királyi családnak van egy hatalmas problémája, amit csak Harry herceg és Meghan tudna megoldani”

Bár már évek óta magára hagyta az angliai uralkodócsaládot Harry herceg és felesége, Meghan Markle, a fájó hiányuk talán napjainkban a legszembetűnőbb. Nem elég, hogy a fél családnál rákot diagnosztizáltak az év elején, és szükség lett volna rá, hogy kivegyék a részüket a munkából, most a királyi család szakértője egy újabb problémát vélt felfedezni az uralkodócsalád háza táján. Ez pedig nem más, mint a generációs probléma. Harry és Meghan hiányával ugyanis Archie herceg és a kis Lilibet hercegnő is távol a családjuktól nő fel egy idegen országban.

A királyi család szakértője szerint hiányzik a családi fotókról a sussex-i házaspár /Fotó: GETTY IMAGES

A hétvégén összegyűlt a királyi család színe-java, hogy közösen megtekintsék az ünnepélyes díszbemutatót (Trooping the colour), amelyet III. Károly király „születésnapja” alkalmából rendeztek. A rendezvény már csak azért is volt különleges, mert Katalin hercegné is feltűnt a Buckingham-palota erkélyén, hogy részt vegyen a rendezvényen. Ez volt az első nyilvános megjelenése fél év után, ugyanis kemoterápiás kezelést kapott, és otthonában lábadozott a hercegné az elmúlt hónapokban – számolt be róla a DailyStar.

A királyi család szakértője, Daniela Elser azonban érdekes dologra hívta fel a figyelmet, miután ránézett az erkélyen összegyűlt családtagokra.

Ott volt Vilmos herceg, Katalin hercegné, a gyerekeik, Károly király, a felesége, Kamilla királyné, a 88 éves Kent herceg és más 65 év feletti családtagok is. A családi kép már nem tűnt olyan élénknek és inspirálónak, mint korábban. Még ha hozzájuk számoljuk a távolabbi rokonokat is, beleértve a családtagjaikkal, a végeredmény egy összezsugorodott királyi család. Egy elsorvadó, idős család képe. Az erkély szombaton üresnek tűnt, mintha a vendégek fele nem akart volna eljönni

– kezdte lesújtó véleményét a királyi család szakértője. Majd így folytatta:

Ezzel nem mondok újdonságot, de ritkák az olyan pillanatok, mint ez a hétvége, vagy a Kensington-palota Tweetje, ahol többen is részt vesznek a családtagok közül. A durva igazságot – hogy megcsappant a család létszáma – nem lehet figyelmen kívül hagyni. A rendezvény képeit nézte egyértelmű, hogy békejobbot kéne nyújtani Amerikába, hogy megnézzük, hogy lehet-e még újra egyesíteni a családot. Ugyanis nem csak Harry herceg és Meghan Markle hiányzik erről a képről, hanem Archie herceg és Lilibet hercegnő is

– zárta sorait Daniela Elser, aki szerint nincs más lehetőség a sussex-i házaspáron kívül, aki felállhatna az erkélyre, mert aki még szóba jöhetne, az András herceg, aki „olyan mérgező, mint egy üveg csernobili forrásvíz”.