Meghan Markle sorra veszíti el híres barátait – állítja a család volt komornyikja

Az elmúlt években szinte sportot űzött belőle a sussexi házaspár, hogy minél híresebb emberek társaságában töltsék a szabadidejüket, és celebként pózolva a nyilvános megjelenések alkalmával. Meghan Markle-t még a nigériai first lady is kritikával illette, amikor Nigériában olyan ruhákban jelent meg a kamerák előtt, mintha a vörös szőnyegen pózolna, nem pedig egy segélyszervezettel tárgyalna. Most azonban a királyi család egyik korábbi alkalmazottja meglepő titkokat árult el Harry hercegről és feleségéről. A bennfentes szerint ugyanis mostanra megromlott a házaspár kapcsolata a legtöbb hírességgel, és ma már csak nagyon kevés A-listás sztár keresi Meghanék társaságát.

Hercegi párosból hétköznapi celebekké vált a sussexi házaspár

Fotó: Yaroslav Sabitov – PA Images/Getty Image

Paul Burell, aki korában Harry herceg édesanyjának Diana hercegnének volt a főkomornyikja, most a DailyStarnak árulta el, hogy egyre jobban szűkül a hírességek társasága Meghanék környezetében.

Harry és Meghan baráti köre egyre kisebb. Szerintem az A-listás sztárok száma úgy fogy, mint nyári melegben a hűsítő. Néhányan, például úgy tűnik, Oprah sem áll már kapcsolatba velük, de más hírességek is otthagyták őket

– kezdte beszámolóját a család régi ismerőse. Majd így folytatta:

Abban az időben, amikor összeházasodott Harry és Meghan, egy időben a legnépszerűbb párt alkották az országban, ám azóta visszaesés tapasztalható. Abban az időben az A-listás emberek körberajongták őket

– tette hozzá Burell, aki szerint az amerikai hírességek kezdenek csak mellékszereplőként tekinteni a sussexi házaspárra. A véleményét arra alapozta a volt komornyik, hogy állítólag olyan ikonok, mint George Clooney és a felesége, Amal, illetve Katy Perry és a férje, Orlando Bloom is nemrég elutasította Harryék meghívását.