„Hiányzik neki a régi élete”– Harry herceg megdöbbentő lépésre szánta rá magát

Harry herceg idestova négy éve, 2020-ban szakította meg a kapcsolatát a brit királyi család tagjaival, hogy aztán feleségével, Meghan Markle-lel a tengerentúlon, Kaliforniában kezdjen új életet, hátrahagyva mindent, ami a múlthoz köti.

Harry herceg Angliában vesz lakást (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Azóta azonban rengeteg víz lefolyt a Dunán (vagyis inkább a Temzén) egy bennfentes szerint pedig Harry most azt tervezi, hogy átmenetileg visszatér az Egyesült Királyságba, annyira hiányoznak neki a régi barátai, ráadásul édesapja, Károly király súlyos betegsége is arra sarkallja, hogy közelebb legyen a családjához. Ám mivel annak idején még a Frogmore Cottage-ből is kilakoltatták, abban hiába reménykedik, hogy visszafogadják. Ezért most állítólag

Ahogy telik az idő, Harry hercegnek egyre több dolog hiányzik a régi életéből. Elkerülhetetlen, hogy lassan elmúljon az a rózsaszín köd, amit a nászútjakor és az Egyesült Államokba költözésekor érzett. Vége a felhőtlen boldogságnak. A régi barátai is nagyon hiányoznak neki, akár azok, akiket a seregben ismert meg, de azóta nem találkozott velük, mert ők nem igazán jöttek ki Meghannal. Harry most nagyon eltökélt abban, hogy legyen egy saját lakása Angliában

– árulta el a Mirrornak Tom Quinn, a brit királyi család egyik szakértője.

Harry herceg a házasságában is csak tartalék

Angela Levin királyi életrajzíró nem kertel Meghan Markle-ről, miután megtekintette azokat a felvételeket, amelyek Harry herceg és hitvese nigériai útján készültek. A Metropol május végén arról számolt be, hogy Levin hat évre visszamenőleg elemezte a pár házasságát, majd azt összefoglalva azt állította, hogy Harry „darabokra tört” a Meghannel való kapcsolatában. Úgy vélte a szakértő, hogy a herceg tartaléknak érezte magát a családjában, ám most a saját házasságában is ugyanez a helyzet. Levin szerint bár Harrynek fontos az Invictus Games, most mégis Meghan vette át az irányítást, ő tartja a beszédet is.

Azt hiszem, amikor a tartalékról írta a könyvét, nem gondolt arra, hogy talán most is így jár. Meghan lökdösi, odébb tolja, ha tovább akar menni vagy ha valahol unatkozik, ahogy az Afrikában készült felvételeken láttuk. Arrébb rángatja, ránéz jelentőségteljesen, mire Harry arrébb megy vele. Nyilvánvalóan megijedt tőle és fél. Persze szereti is, és a kedvében akar járni, de Meghan nagyon nehéz eset, így a hercegnek nincs egyszerű dolga. Meghan mindig győzni akar, erős jellem

– árulta el Angela Levin.