Kemény döntés: Harry herceg nemet mond a szerelemre

A világunk egyik legszebb és legtisztább érzelme a szerelem, amely képes a legtöbb boldogságot, és a legtöbb fájdalmat is magába foglalni. A párkapcsolatoknak pedig talán a legmagasabb foka az, amikor két szerelmes úgy dönt, hogy nem elég, hogy érzik a másik közelségét, hanem hivatalossá is akarják tenni a kapcsolatukat Isten és ember előtt. Ezt a döntést hozta meg Hugh Grosvenor, Westminster hercege is, aki megkérte barátnője, Olivia Henson kezét, ünnepélyes egybekelésüket pedig a hétvégén tartják majd a chesteri katedrálisban, az év esküvőjének kikiáltott ceremónián. Vilmos herceg és Harry herceg gyerekkori barátja, Hugh mind a két fivért meghívta az esküvőjére, azonban az Amerikában élő sussex-i herceg nemet mondott a menyegzőre.

Harry herceg döntött: nem megy el gyermeke keresztapjának az esküvőjére =Fotó: Yaroslav Sabitov - PA Images / Getty Image)

Bár az elmúlt években minden hidat felégetett maga mögött Harry herceg, úgy tűnik, hogy egy gyerekkori barátja mégis szeretné, hogy ott legyen az esküvőjén a király kisebbik fia is. Vilmos herceg ugyanis elfogadta a meghívást, ő olyan szoros kapcsolatot ápol Hugh-val, hogy a westminster-i herceget választotta György herceg keresztapjának.

Még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy Harry herceg nagyobbik gyermekének Archie hercegnek is Hugh a keresztapja, Harry mégsem akar részt venni az esküvőn.

A királyi család bennfentesei szerint Harry herceg telefonon jelezte gyermeke keresztapjának, hogy nem kíván részt venni az esküvőn, az esetleges botrányok elkerülése végett – utalva rá, hogy hónapok óta nem találkozott a testvérével. Vilmos herceg így egyedül fogja képviselni a királyi családot az esküvőn, a felesége ugyanis a lábadozása miatt még nem áll készen egy ilyen eseményre, Hugh Grosvenor keresztapja pedig – aki maga az uralkodó, Károly király – nem tudja feleségével tiszteletét tenni a ceremónián, mert mindössze fél nappal korábban térnek haza Franciaországból – számolt be róla a Mirror.

A sussex-i házaspár másik tagja is rontott már el esküvőt

Ahogy arról csupán néhány napja számoltunk be, Meghan Markle is tönkretett már egy esküvőt néhány évvel ezelőtt, akkor Sarah Ferguson lányának, Eugénia hercegnő nagy napjáról terelte el a média és a család figyelmét, mivel amikor azon a napon jelentette be, hogy Harry herceggel első gyermeküket várják. Nem tudni, hogy mi oka volt erre, hiszen 9 hónapon keresztül hordta a szíve alatt a gyermekét, valószínűleg néhány nappal később is örült volna a világ a hírnek. Eugénia hercegnő pedig biztos, hogy őszintébben mosolygott volna a bejelentés hírére pár nappal később.