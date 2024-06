10 fotó a születésnapos Vilmos herceg legboldogabb pillanatairól

Vilmos herceg ma töltötte be a 42. életévét, ennek alkalmából összegyűjtöttük életének néhány igazán boldog pillanatát. Bár a herceg és a királyi család is igen nehéz időszakon megy keresztül mostanság több okból is, de van számos boldog pillanat is, amire emlékezhetnek. Ezeket most össze is gyűjtöttük egy galériába a trónörökös születésnapja alkalmából.

Vilmos herceg ma ünnepli 42. születésnapját. Ezért összegyűjtöttük életének legboldogabb pillanatait. (Fotó: KGC-03)

Az elmúlt időszakban sorra érkeztek a rossz hírek a királyi családról, hiszen miután kiderült Károly király betegsége, bejelentették, hogy Vilmos herceg felesége, Katalin hercegné is rákkal küzd. Mindeközben a trónörökös igyekszik eleget tenni hercegi kötelezettségeinek, úgy, hogy ebben még testvérére Harry hercegre sem számíthat, hiszen 2018-as Amerikába költözése óta visszavonult a hivatalos teendőktől. Sőt, olyannyira elmérgesedett a viszonyuk, hogy már szóba sem állnak egymással, és még csak egy légtérben tartózkodni sem hajlandók. Ennek ékes példája volt az az esemény, amire Harry videóhívásban jelentkezett be, de szigorúan csak azután, hogy bátyja elmondta a beszédét és el is hagyta a helyszínt. Bár a legutóbbi információk szerint édesapjuk nagyon szeretné, ha kibékülnének, sőt egyenesen követeli, ennek ellenére egyelőre nem tudni, hogy erre sor kerül-e és a két herceg szót tud-e érteni egymással.

Vilmos hercegnek van oka az örömre

A sok megpróbáltatás ellenére úgy tűnik nemcsak Károly, hanem Katalin kezelése is jól halad, hiszen Vilmos és három gyermekük, György, Sarolta és Lajos mellett ő is megjelent a Trooping the Colour nevű rendezvényen, amit a mindenkori uralkodó tiszteletére rendeznek. És bár talán felesége még nincs a legjobb formában, a család igazán boldognak látszott, így talán van ok az ünneplésre a születésnapján kívül is.